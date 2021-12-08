Boyoz kaç kalori? 1 porsiyon boyoz besin değerleri ve kalorisi...

Hamur işlerinden biri olan boyoz yemeği severek tüketiliyor. İçerisinde bulunan besin değerleri herkes tarafından merak edilebiliyor. 1 adet boyoz içerisinde yaklaşık 261 kalori bulunuyor.

Boyoz Kaç Kalori?

Kalori araştırmaları kilo almak istemeyen kişiler tarafından yapılıyor. Fazla kalori alınması, kişilerin kilo almasına neden oluyor. Boyoz tüketen kişiler de, sahip olduğu kaloriyi öğrenmek için kaynaklara başvurabiliyor. Boyoz yaklaşık olarak 261 kaloridir.

1 Porsiyon Boyoz Besin Değerleri ve Kalorisi

1 porsiyon boyoz içerisinde belirli miktarlarda karbonhidrat ve protein bulunuyor. 1 porsiyon içerisinde 42 gram karbonhidrat bulunuyor. Yağ oranı yüksek olan boyoz içerisinde yaklaşık 9 gram yağ bulunuyor. 0,22 gram protein içeren bir hamur yemeğidir.