Botoks Hangi Yaşta Yaptırılmalı?

Botoks uzun yıllardır sağlık endüstrisinde kullanılıyor. Estetik alanında da en çok uygulamalardan biri haline gelen toksin uygulamaları, özellikle üst yüz bölgesinde tercih edilen bu uygulama kadınlar gibi erkeklerin de tercih ettiği uygulamalar arasında.

Erkeklerdeki botoks uygulaması kadınlardan daha farklıdır. Kadında kaşlar daha kavisli görünürken erkeklerde daha düz ve mimiklerin tamamen kaybolmadığı dokunuşlar tercih edilir.

Botoks zannedildiği gibi herkesin dikkatini çeken kişiyi çok farklı gösteren bir uygulama değildir. Doğru yapılırsa, kişiye taze, dinlenmiş bir görünüm kazandırır. Bugün birçok iş insanı, üst düzey yönetici botoks yaptırmaktan çekinmiyor hatta kişisel bakım rutinlerine bu uygulamayı eklemiş durumda.

Sadece üst yüz bölgesi değil, aşırı çalışan çene kaslarının küçültülmesinde, yüz şekillendirmede, terleme tedavisinde, yüzdeki asimetrilerin düzeltilmesinde de botoks kullanılır. Kalıcılık süresi 3-6 ay arasında değişir. 4 ayda bir yapılması tavsiye edilir.

Botoksa başlama yaşı ne olmalıdır?

Bazı kişilerin genetik olarak cilt altı yağ dokusu azdır ve ince kırışıklıklar daha yoğun olur. Bazen 20’li yaşlarda göz çevresinde, kaş arasında kırışıklıklar derinleşmeye başlar, işte bu durumda botoksa erken başlamak, kırışıklıkların derinleşmesini engeller ve yaşlanmayı da erteler. Botoksun bir ilaç olduğu unutulmamalı ve bu konuda eğitim almış tecrübeli hekimler tarafından uygulanılması gerektiği hatırlanmalıdır.