Boru otu nedir, ne işe yarar ve nerede yetişir? Boru otunun faydaları nelerdir ve neye iyi gelir

Adından da anlaşılacağı üzere boru şeklindeki bir görüntüye sahip olan boru otu, farklı biçimlerde kullanmakta ve değerlendirilmektedir. Özellikle faydası olup olmadığı ve ne için kullanıldığı merak edilen konular arasında yer alıyor.

Boru Otu Nedir?

Yaklaşık olarak 1 metreye kadar büyüyebilen beyaz ve mor renklerine sahip olan boru otu, aynı zamanda Türkiye'de birçok farklı isim ile bilinmektedir. Bunlar içerisinde sihirbaz otu, şeytan elması ya da kahkaha çiçeği gibi isimler bulunmaktadır. Aynı zamanda boru şeklinde çiçekleri bulunur ve güzel bir görüntü sunar. Ağzı açık bir görüntüsü olduğu için kahkaha çiçeği adı öne çıkmaktadır.

Boru Otu Ne İşe Yarar?

Özellikle acı ve ağrının hissedilmemesi için boru otunun tüketildiği bilinmektedir. Kısa bir süre içerisinde etkisini göstermesi ile beraber uyuşturucu bir etkiye sahiptir. Aynı zamanda kas spazmları ile ilgili bronşit ya da astım gibi birçok rahatsızlığa karşı da etkili olduğu ifade edilmektedir.

Boru Otu Nerede Yetişir ve Bulunur?

Patlıcangiller familyasına ait olan bir ot olarak öne çıkan boru otu, dünyanın bütün farklı tropikal bölgelerinde yetişmektedir. Boyları yaklaşık olarak 20 ila 100 cm arasında değişkenlik gösteren bu ot, Türkiye'de yetişen özel bitki türleri içerisinde yer alıyor. Tropikal alanları sevdiği için sıcak ve aynı zamanda yağışlı alanları sever.

Boru Otu Hangi Mevsimde Olur ve Yetiştiriciliği Mümkün müdür?

Boru otu daha çok yaz mevsiminde yetişen tek yıllık bir bitkidir. Özellikle sarı ve beyaz ile beraber mor renkleri üzerinden çiçek açar. Bu durum daha çok Eylül ile Mayıs ayları içerisinde gerçekleşir. Belli bir olgunluğa eriştikten sonra ise yaprakları toplanır ve bir gölge modu görüntüsü oluşturur. Boru otunun dünya çapında 10 farklı çeşidi bulunmaktadır. Bunlardan 2 çeşidi Türkiye'de yer almaktadır ve özellikle de süs bitkisi olarak değerlendirilir.

Boru Otu Nasıl Kullanılır? Boru Otunun Kullanımı

Özellikle ilaçlar için kullanılan bir bitki olduğu için önemli bir yere sahiptir. Aynı zamanda yaprakları özel olarak hazırlanan karışım ile beraber alternatif tıp için de değerlendirilir.

Boru Otu Faydaları Nelerdir, Neye Yarar ve İyi Gelir?

Birçok farklı rahatsızlığa bir hastalığa iyi gelmesi nedeniyle, boru otu değişik şekillerde kullanılmaktadır.

- Ağrıyı dindirir.

- Acıyı önemli oranda azaltır.

- Hızlı şekilde uyuşturucu bir etki yaratır ve rahatlatır.

- Astıma iyi gelir.

- Egzamaya karşı etkilidir.

- Bronşite karşı kullanılır.

- Kas spazmları gibi hastalıklar için etkilidir.

Yukarıda verilen bu tür rahatsızlıklar için günümüzde Türkiye'de kullanılan önemli bitki türleri içerisinde yer alıyor.

Boru Otunun Zararları Var mıdır?

Öncelikle boru otunun bir hekim kontrolü altında kullanılması gerektiği unutulmamalıdır. Tek başına bir yanlış bir kullanım ile felç ya da ölüme dahi sebebiyet verebilir. Aynı zamanda aşırı kullanımı ile beraber halüsinasyon sorunları meydana getirebilmektedir. Bu sebepten dolayı mutlaka dengeli şekilde ve amaca uygun olarak kullanılması gerekmektedir.

Boru Otu Nerede Satılır?

Boru otunu hem doğal alanlarda hem de aktarlarda bulmak mümkün. Aynı zamanda bölgeye bağlı olarak birçok farklı semt pazarında da farklı çeşitleri üzerinden yer almaktadır.