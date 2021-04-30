Boru Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Boru Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Boru çiçeği, dünya üzerinde 10 farklı türü bulunan, uyuşturucu etkisi olduğu da bilinen bir çiçektir. Aynı zamanda bir şifa kaynağı olan bu bitkinin yaprakları kullanılmadan önce, hekim tavsiyesi alınmalıdır.

Boru Çiçeği Nedir?

Boru çiçeği, ülkemiz genelinde yaygın olarak görülen, ayrıca sihirbaz otu, kahkaha çiçeği ya da şeytan elması olarak da adlandırılan bir bitkidir. Ana vatanı Orta Amerika’dır ve Patlıcangiller familyasına mensuptur. Ilıman iklimlerin olduğu bölgelerde agresif bir istilacı olarak nitelendirilse de açtığı alanlara renk getirir.

Boru Çiçeği Özellikleri

Boru çiçeklerinin boyları 1 metreye kadar ulaşabilmektedir. Dünya üzerinde 10 farklı çeşidi bulunmasına rağmen, ülkemizde iki türü görülmektedir. Gövdeleri dik konumdadır ve çok dallı bir türdür. Kahve tonlarındaki tohumlarından beyaz, boru şeklinde çiçekler açar. Özellikle mayıs ve Eylül aylarında yeşil alanlarda karşılaşabilirsiniz. Senelik bir çiçektir ve sıcak iklimi sever.

Genellikle beyaz renkte görülse de çiçeğin iç yapısında mor, mavi ve pembe renklere rastlanmaktadır. Ayrıca beyazdan eflatun rengine doğru bir geçiş evresi bulunmaktadır. Sarmaşık yapısına sahip olan Boru çiçeği, kendi kendine çoğalan bir bitkidir. Bakımı kolay olmasına rağmen, sarmaşık yapısından dolayı budama gerektirir.

Boru Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Boru çiçekleri toprak bakımından seçici değillerdir. Bu yüzden genel olarak yol kenarlarında, tarlalarda ve ağaçsız arazilerde görülebilir. Fakat sağlıklı bir bakım süreci için suyu çok iyi süzdüren, drenajı kuvvetli ve hafif asitli toprak türleri tercih edebilirsiniz. Yılda bir defa azotlu gübre verilebilir. Mutlaka ilaçlama yapılmalıdır.

Boru çiçekleri suyu pek sevmez. Bu yüzden dikilen alandaki toprak kuruduktan sonra sulanmalıdır. Sarmaşık cinsi bir çiçek olmasından dolayı genelde evde bakımı zordur. Sürekli budamak ve dikine uzayan sürgünleri kesmek gerekmektedir.

Boru Çiçeği Nasıl Ekilir?

Boru çiçekleri yaz aylarında tomurcuklanır ve çiçek açmaya başlar. Daha sonrasında kahve tonlarında tohumlar atar. Bu tohumları güneş gören, toprak alana serpmeniz yeterli olacaktır. Boru çiçekleri oldukça hızlı çoğalabilen bir yapıya sahiptir. Fazla bakım gerektirmez. Eğer hemen ekim işlemi yapmayacaksanız, tohumlarını buzdolabında saklamanız gerekmektedir.

Tohum serpme işini Mayıs, Haziran ya da Temmuz aylarında yapabilirsiniz. Eğer saksı içerisinde yetiştirmek istiyorsanız birkaç tohumu geniş bir saksı içerisindeki toprağa hafif bastırarak ekebilirsiniz. Ekim işleminden sonra sulama yapmamalısınız. Gelişimi açısından saksıyı naylon poşetle sarabilirsiniz. Amaç istediği nemli ortamı sağlamaktır. Saksıyı aydınlık bir alana yerleştirin fakat direkt olarak güneş ışığına maruz kalmamalıdır.

Boru Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Boru çiçeklerinin çoğalabilmesinin iki farklı yolu mevcuttur. Bunlardan biri tohum yolu ile diğeri ise çelikte çoğalmadır. Tohumları direkt olarak yaz aylarında bitkiden alınabilir. Çelikçe çoğalma yönteminde ise; çelikleri kalıcı olacakları toprağa ekebilirsiniz.

Boru Çiçeği Anlamı

Boru çiçeğinin Latince adı Datura Stramonium'dan çeviri yapıldığında Şeytan Elması anlamına gelmektedir. Bu kadar güzel bir çiçeğin adının bu olmasındaki neden ise, eski zamanlarda ölüme sebebiyet veren bir iksirin içerisine konmasıdır. Ayrıca Boru çiçeğinin pek çok türü zehirlidir. Fakat ülkemizde sıkça görülen türler bunların içerisinde yer almaz.

Boru Çiçeği Latincesi

Boru çiçeğinin bilimsel Latince adı Datura Stramonium'dur. 10 farklı türü arasından ülkemizde bilinen diğer türün adı ise Datura Metel olarak bilinir.

Boru Çiçeği Faydaları

Boru çiçeğinin faydalarını sıralamadan önce biraz zararlarından bahsetmek, çiçek hakkında daha geniş bir bilgi edinmenizi sağlar. Boru çiçeklerinin bazı türleri zehirli, bazısı ise uyuşturucu madde içermektedir. Bunların şifa olarak kullanılabilmesi için mutlaka doktor tavsiyesi alınmalıdır. Bu denli zararları olan bitki ayrıca insan sağlığı açısından oldukça yararlıdır. Bilinçli bir şekilde kullanıldığında;

* Astım hastalarına iyi gelir,

* Kas ağrılarının azalmasında ve iyileşmesinde rol oynar,

* Solunum yolu enfeksiyonlarında tedavi edici özelliğe sahiptir,

* Gaz oluşumunu engeller,

* Terlemeyi en aza indirir,

* Vücudun rahatlamasını sağlar,

* Mide ve tükürük salgılanmasını azaltır.

Çiçeğin yaprakları kurutulur ve çay olarak demlenebilir ya da kuru yapraklar sarılarak içilmektedir.

Boru Çiçeği Hikayesi

Boru çiçeklerinin hikayesi eski tarihlere dayanmaktadır. Uzun yıllar boyunca halk ya da hükümetler arasında üst düzey kişilerin ve yöneticilerin bu çiçek vesilesi ile birbirlerini zehirleyerek öldürdükleri bilinmektedir. Pamuk prensesin, cadı tarafından elma ile zehirlenme hikayesini hatırlarsınız. Boru çiçeğine bu hikayeden esinlenilerek Şeytan Elması adı verilmiştir.