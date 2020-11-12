Borderline Kişilik Bozukluğu Olan Birine Nasıl Davranılmalısınız?

Öfkeyi kişisel olarak almamaya çalışın: Zor olabilir ancak bazen şok edici davranışın bir semptom olduğunu unutmayın. Ani öfke patlamalarını kişisel olarak almayın.



Nötr bir dil kullanın: Borderline kişilik bozukluğu yüksek hassasiyet içerdiğinden, semptomların kıvılcımlanmasına neden olabilecek "Sakin ol" ve "Sessiz ol" gibi yargılayıcı gibi görünen ifadelerden kaçının. Bunun yerine, "Seni duyuyorum" ve "Bunu doğru anladım mı?" gibi ifadeler kullanın.



Onlara sevildiklerini hatırlatın: Borderline kişilik bozukluğu ile mücadele edenlerin duygularını tanımlamada ve seslendirmede zorluk yaşayabileceğini söylüyor, bu nedenle onlara dikkatinize layık olduklarına dair periyodik olarak güven vermenin etrafınızda kendilerini güvende hissetmelerine yardımcı olabilir.



Sosyal medyada söylediklerinize dikkat edin: Herhangi bir akıl hastalığı olan insanlara yardım etmenin en iyi yollarından biri, hem yüz yüze hem de sosyal medyada bu konu hakkında nasıl konuştuğunuza dikkat etmektir. "Birine internette bile 'deli', 'psikopat' dediğinizde, bu dil kesinlikle yardımcı olmuyor, sadece acıtıyor.