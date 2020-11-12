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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Kişisel Gelişim>Borderline Kişilik Bozukluğu Olan Birine Nasıl Davranılmalısınız?
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MAHMURE ÖZEL

Borderline Kişilik Bozukluğu Olan Birine Nasıl Davranılmalısınız?

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Borderline Kişilik Bozukluğu Olan Birine Nasıl Davranılmalısınız?
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"Borderline kişilik bozukluğuna sahip kişiler genellikle çevresindeki insanları iyi ya da kötü olarak sınıflandırırlar. Dünyayı siyah ya da beyaz görürler ve duyguları sürekli değişkendir. Kimi günler depresif, mutsuz olurken diğer günler neşeli ve mutlu olurlar. Peki çevrenizde uç duygular arasında gidip gelen borderline kişilik bozukluğuna sahip kişilere nasıl davranmalısınız? "

Öfkeyi kişisel olarak almamaya çalışın: Zor olabilir ancak bazen şok edici davranışın bir semptom olduğunu unutmayın. Ani öfke patlamalarını kişisel  olarak almayın. 

Nötr bir dil kullanın: Borderline kişilik bozukluğu yüksek hassasiyet içerdiğinden, semptomların kıvılcımlanmasına neden olabilecek "Sakin ol" ve "Sessiz ol" gibi yargılayıcı gibi görünen ifadelerden kaçının. Bunun yerine, "Seni duyuyorum" ve "Bunu doğru anladım mı?" gibi ifadeler kullanın.

Onlara sevildiklerini hatırlatın: Borderline kişilik bozukluğu ile mücadele edenlerin duygularını tanımlamada ve seslendirmede zorluk yaşayabileceğini söylüyor, bu nedenle onlara dikkatinize layık olduklarına dair periyodik olarak güven vermenin etrafınızda kendilerini güvende hissetmelerine yardımcı olabilir.

Sosyal medyada söylediklerinize dikkat edin: Herhangi bir akıl hastalığı olan insanlara yardım etmenin en iyi yollarından biri, hem yüz yüze hem de sosyal medyada bu konu hakkında nasıl konuştuğunuza dikkat etmektir. "Birine internette bile 'deli', 'psikopat' dediğinizde, bu dil kesinlikle yardımcı olmuyor, sadece acıtıyor.

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