Borazan Mantarı Nedir, Nerede Yetişir Ve Yenir Mi? Borazan Mantarı Faydaları, Yetiştiriciliği Ve Özellikleri

Özellikle mutfaklarda tercih edilen ve son dönemlerde sevilen mantarlar içerisinde borazan mantarı geliyor. Değişik bir görüntüsü olması ile beraber diğer mantar türlerine göre farklı bir şekle sahiptir. Aynı zamanda zehirli olup olmadığı ya da yenip yenmediği konusunda da bilgi alınmaya çalışılıyor.



Borazan Mantarı Nedir?



Trompet adıyla da bilinen ve ılıman iklimlerde yetişen mantar türlerine borazan mantarı denmektedir. Özel ve kendine has bir lezzeti olmasının yanı sıra yemeklerde yaygın olarak değerlendirilir. Çok kısa süre içerisinde ve hızlı şekilde üreme yeteneğine sahipken, aynı zamanda kısa sürede yok olurlar. Bu sebepten dolayı zamanında toplanması ve işlenmesi büyük bir öneme sahiptir.



Borazan Mantarı Nerede Yetişir?



Borazan mantarı daha çok ılıman ve nemli iklimlerde yetişen bir mantar türüdür. Biraz su ve nem gördükleri andan itibaren en hızlı şekilde canlanırlar. Özellikle gür ormanlık alanlar ile beraber kayın ağaçlarının yanında yetiştiğini söylemek mümkün. Çok kısa süre içerisinde olgun halini kaybettikleri için, hızlı şekilde toplanması ve işlenmesi oldukça önemlidir.



Borazan Mantarı Nerede Bulunur?



Merak edilen konulardan biri olarak borazan mantarı nereden bulunacağı öne çıkıyor. Kendiliğinden doğal bir ortamda yetişmesi ile beraber borazan mantarı kayın ağaçlarının dibinde bulunur. Böylece bireysel olarak toplamak suretiyle işleyerek yemeklerde kullanmak mümkün hale gelir. Aynı zamanda semt pazarlarında ya da farklı mekanlarda satın alarak kullanmak da mümkündür.



Borazan Mantarı Yenir mi ve Zehirli mi?



Borazan mantarı son dönemlerde bir adım öne çıkarken pek çok kişi zehirli olup olmadığı ve yenip yenmediği konusunda bilgi almaya çalışıyor. Özellikle neredeyse her yemeği lezzetlendiren bir tadı olması ile beraber, borazan mantarı yenebilen bir türdür. Yani doğru borazan mantarı elde edildiği takdirde herhangi bir zehrinin olmadığını söylemek mümkündür. Bu doğrultuda makarna, et yemekleri ya da çorbalarda rahatlıkla kullanılabilecek bir mantardır.



Borazan Mantarı Faydaları



Birçok farklı yemekte ortak şekilde kullanım imkanı sağlayan borazan mantarı, aynı zamanda çok önemli faydalar ile bir adım öne çıkıyor.



- Yüksek lif bulunması ile beraber doyurucu bir etki yaratır ve aynı zamanda sindirim sistemini kuvvetlendirir.

- Yüksek C vitamini ihtiva ettiği için soğuk havalarda pek çok hastalığa karşı koruma sağlar.

- Doymamış yağ asitleri açısından güçlü olduğundan dolayı kolesterolü dengeler.

- Aynı zamanda kalp sağlığını korur ve damar tıkanıklığı gibi sorunların önüne geçer.

- Güçlü bir protein deposu olması ile spor yapanlar için oldukça önemli bir yiyecektir.



Bu şekilde pek çok önemli faydası ile beraber borazan mantarı, son dönemlerde oldukça fazla tercih ediliyor ve tüketiliyor.



Borazan Mantarı Nasıl Yetiştirilir? Borazan Mantarı Yetiştiriciliği



Borazan mantarı ormanların dip gölgelerinde ve ılıman, nemli bölgelerde yetişir. Yani aslında bakılırsa doğal ortamında kendinden yetişen bir mantar türü olarak öne çıkıyor. Özellikle kayın ve meşe ağaçlarının yoğun olduğu verimli topraklarda yetişir. Özellikle kalkerli topraklar ile beraber fındık tarlalarında görülebilen bir mantardır.



Borazan Mantarı Özellikleri



Koyu tonlara sahip olan borazan mantarının aynı zamanda siyah görüntüleri de bulunmaktadır. Özellikle etli bölgesi adeta baharatlı bir meyve tadı oluşturur. Aynı zamanda külahı andıran bir görüntüsü ile diğer mantarlara göre farklı bir şekle sahiptir.