Bonsai Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Bonsai Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Bonsai ağacının insanların ruh halinde olumlu tesirler bıraktığına ilişkin derin bir inanç bulunmaktadır. Bu ağaçların kendisine has bir felsefeleri olduğuna inanılmaktadır. Bu inançlar insanların bu minyatür ağaçlara yönelik ilgisini artırmıştır. İnsan ile doğa arasında bir uyumu gösteren bu ağaçlar bulunulan ortamda sakin bir dinginlik yaratmaktadır. Bu nedenle iç mekanların dekorasyonunda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Bonsai Ağacı Nedir ve Bonsai Ağacı Hakkında Bilgi

Bonsai, Japonlar tarafından geliştirilen bir sanat olarak küçük ağaçlara verilen addır. Evlerde saksılarda yetiştirilmesi onun ağaç olma özelliğini kaybettirmez. Yaşamakta olan ağaçlara gösterilen bir saygının ifadesi olan bu ağaçlar bir sanat eseri olarak değerlendirilmektedir. Belli bir yöntemle belirlenen dalların budanması yoluyla bu ağaçlar minyatür görünümüne bürünmektedir.

Bonsai Ağacının Latince İsmi

Bu ağacın Latince ismi yine Bonsai’dir. Moraceae familyasına ait bir ağaçtır. Gerçek ana vatanının Mısır olduğu iddia edilmektedir. İç mekânda kullanılan bir bitki türüdür. Küçük olması pek çok kişinin ilgisini çekmektedir. Bu nedenle de çok büyük rağbet gösterilmektedir.

Bonsai Ağacının Özellikleri

Bir bonsai, ağaç benzeri şekli ve görünümü ile diğer bitkilerden farklıdır. Öncelikle doğadaki daha büyük benzerlerinin ortak özelliklerine sahip bulunmaktadır. Bonsai, sıradan saksı bitkilerinden farklıdır. Çünkü minyatür ölçekte de olsa tam büyümüş ağaçlara benzemektedirler.

l Bir ağacın bonsai olarak kabul edilmesi için aşağıdaki özelliklerine sahip olması gerekmektedir;

l Gittikçe daralan bir gövde çizgisine sahip olmalıdır

l Her yöne uzanan bol miktarda dal bulunmalıdır

l Sağlamlık ve yaşlanmayı belirtmek için kademeli olarak kaybolan kökler iyi yayılmalıdır

l Türlerine göre olabildiğince doğal görünmelidir

Bonsai Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Bonsai dikmek için belirli bir zaman vardır. Baharın ilk haftaları en uygun zamanlardır. Eğer tohumdan bir bonsai yetiştirmekteyseniz o zaman, ekimi sonbaharda yapmalısınız. Böylece baharda filizlenmeye başlarlar. Yaşadığınız yerin iklimine kolayca uyum sağlayabilecek ağaçları seçmek her zaman daha iyi olmaktadır.

Bonsai Ağacı Nerede Yetişir?

Geleneksel olarak bonsai, açık havada kaplarda yetiştirilen ılıman iklim ağaçlarıdır. Bir evin yapay ortamında tutulan bu ağaçlar zayıflar ve ölürler. Bununla birlikte, bazı tropikal ve alt tropikal ağaç türünün hayatta kalması ve iç mekânlarda büyümesi mümkündür.

Bonsai Ağacı Nasıl Yetişirtirilir ve Budanır?

Bonsai ağacı da her ağaç türünde olduğu gibi zaman geçtikçe toprakta bulunan vitamini ve mineralleri kullanarak bitirmektedir. Bu nedenle her yıl 1 ila 3 defa vitamin takviyesi yapılmalıdır. Gübre ve toprağa özen göstermek gerekmektedir.

Bonsai Ağacı köklerinden ayırmayla çoğaltılmaktadır. Genellikle aydınlık olan yerleri sevmektedir. Ancak direkt güneş ışığına maruz kalmamalıdır. Ağaç ne gereğinden fazla soğuk ne de sıcak ortamda tutmalıdır. Yoksa ağaç zarar görür. Kışın 11 ila 12 °C’nin altı ağaca iyi gelmemektedir.

Bonsai Ağacı Yaprak Döker mi?

Bonsai ağaçlarının belli türleri normal olarak yaprak dökmektedir. Ancak bazıları yaprak dökmez. Eğer döküyorsa iyi bakım yapılmadığını göstermektedir. yeterli gün ışığı alamayan bonsai yapraklarını dökmektedir. Diğer yandan fazla sulamak ya da yeterince sulamamak da yaprak dökümüne neden olmaktadır. Son olarak böceklenme de yaprak dökülmesine sebep olan durumlardandır.

Bonsai Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Bonsainin sulamasına özen göstermek gerekmektedir. Ancak sulama ne fazla ne de az olmalıdır. Fazla sulama kökleri çürüttüğünden tavsiye edilmez. Az sulama da ağacın kurumasına neden olmaktadır. Dolayısıyla su seviyesini toprağa göre ayarlamak gerekir. Toprağın nemi kontrol edilerek sulama ayarlanmalıdır. Yazın sıcakta gün aşırı sulama yapmak gerekirken kışın üç günde bir sulamak yeterlidir. Ağacın kesinlikle üşütülmemesi gerekmektedir. Vitamin takviyesini unutmayın.

Bonsai Ağacının Faydaları Nelerdir?

Bonsai ağaçları bir sanat eseri olarak görülmektedir. Bu nedenle estetik açıdan güzel bir görünüm sağlamaktadır. Bu çerçevede dekoratif amaçlı kullanılmaktadır. Görüntüsü insanda hoş bir duygu yaratan bonsai insanları rahatlatan bir etki bırakmaktadır.

Bonsai Ağacının Hastalıkları Neler?

Bonsai'nizi etkileyebilecek pek çok hastalık bulunmaktadır. Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür;

l Bir mantar hastalığı olan toz küfü

l Hava sirkülasyonunun yetersizliği ya da nem oranı iyi olmadığı durumlarda oluşan çim küfü

l Demir eksikliği

l Yaprak bitkilerinin saldırısıyla oluşan isli küf

l Kök çürümesi

l Yaprak bitleri

l Örümcek kenesi