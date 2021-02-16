Böğürtlen Nasıl Yetişir? Böğürtlen Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Böğürtlen dünya üzerinde ılıman iklim, subtropik iklim ve kutup iklim sınırlarına kadar yayılan bölgelerde yetişmektedir. Ülkemizde böğürtlen anavatanı sınırları içerisinde yer almaktadır.



Böğürtlen Nasıl Yetişir?



İnsan sağlığı açısından çok önemli rollere sahip olan böğürtlen organik asitler, vitamin ve mineraller bakımından zengin bir meyvedir. Böğürtlenlerde tozlanma arıları vasıtası ile olmaktadır. Siyah renkli meyveler farklı çeşitte yuvarlakımsı veya yuvarlak olmaktadır. Olgunlaşma döneminde ise meyveler çanak yaprak ile birlikte toplanmaktadır. Ham şeklindeki meyvelerde meyvenin sapı krem renktedir. Olgunlaşma döneminde ise gri, mavi ve kırmızı renklerde olmaktadır.



Böğürtlenlerin hasat amanı renklerine bakılarak belirlenebilir. Meyvelerinin olgunlaşma dönemi yetiştiği bölgelere göre değişkenlik gösterir. Genellikle Haziran sonu ve Temmuz başında hasat başlamakta ve hasat zamanı Eylül dönemine kadar devam etmektedir.



Böğürtlen Türkiye'de En Çok ve En İyi Nerede Yetişir?



Böğürtlen içerdiği vitamin ve mineraller ile pek çok yönden faydası bulunan bir meyvedir. Böğürtlen soğuk-ılıman iklim bitkisi olmasına rağmen başka iklimlerde de kolaylıkla yetiştirilebilir. Dünyada böğürtlen Kuzey Amerika ve Avrupa'da yaygın olarak yetiştirilmektedir. Dünyada en büyük üreticileri ise İran, Meksika ve Vietnam olmaktadır.



Ülkemizde ise toplam böğürtlen üretiminin yüzde 80'lik kısmı Bursa ilinde gerçekleşmektedir. Bursa ilinden sonra ise en fazla böğürtlen üretimi ülkemizde Kahramanmaraş, Samsun ve Mersin illerinde yapılmaktadır. Ayrıca ülkemizde yapılan böğürtlen yetiştiriciliğinde çok sayıda böğürtlen çeşidi de yer almaktadır.



Böğürtlen Nasıl Yetiştirilir?



Böğürtlen yetiştirilir iken dikkat edilmesi gereken en önemli etken toprak çeşididir. Kumlu killi organik maddece zengin, su tutma kapasitesi yüksek iyi drene olabilen ve sürekli nem sağlamış topraklarda böğürtlen yetiştirmek mümkündür. Özellikle fazla kireçli ve tuzlu topraklar böğürtlen yetiştirmekte uygun olmamaktadır. Toprak derinliği en az 1 m olmalıdır. Hafif eğimli yerlerde yetiştirmek ise mümkündür.



Böğürtlen yetiştiriciliğinde doğru çeşitlerin seçimi de çok önemlidir. İyi verim alabilmek için çok iyi adapte olmuş ve özellikle yaygın hastalıklara genetik dayanıklı çeşitlerin seçimine dikkat edilmelidir. Böğürtlenin yetiştirilmesi için en uygun iklim yazları serin ve hasat zamanı yağmur olmayan ve kışları ılık geçen yerlerdir. Yaz mevsiminin sıcak, kurak ve rüzgarlı geçen yerlerde vejetatif gelişme geriler ve meyveleri küçük ve çekirdekli olur.