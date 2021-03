Böğürtlen Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Böğürtlen Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Böğürtlen ağacı sadece Türkiye'de değil dünya genelinde de popülasyonu geniş olan bir ağaç türüdür. Özellikle Böğürtlen ağacı Dünya'da Kuzey Amerika'da daha fazla yetiştirilmektedir.



Böğürtlen Ağacı Nedir? Böğürtlen Ağacı Hakkında Bilgi



Gülgiller ailesine mensup olan bir ağaç türüdür. Böğürtlen ağacı özellikle kendi iklim koşulu olmasa bile değişik iklim türüne çabuk adapte olan bir ağaç türüdür. Bundan dolayı Dünya'nın birçok bölgesinde Böğürtlen ağacı yetiştiriciliğine rastlayabiliriz.



Daha çok sıcak ve kurak havayı sevmektedirler. Bundan dolayı bu iklime sahip olan ülkelerde daha fazla görülür. Kış mevsimine de diğer ağaç türlerine göre az dayanıklıdır. Bundan dolayı yaz aylarında yetiştiriciliği daha fazla yaygındır. Bu ağaç türleri her türlü toprağa da ayak uydurabilirler. Dolayısıyla yetiştirirken toprak seçimine gerek yoktur. İstenilen toprak türünde yetişir ve büyürler.



Böğürtlen Ağacı Latince İsmi



Böğürtlen ağacının Latince ismi Rubus İdaeus'dur.



Böğürtlen Ağacı Özellikleri



- Böğürtlen ağacının vermiş olduğu Böğürtlen meyvesinin toplamda 400 tane türü bulunmaktadır.

- Sulak ortamları daha çok seven bir ağaç türüdür.

- Böğürtlen ağacının boyları 3 metreye kadar çıkabilmektedir.

- Sarmaşık şeklinde büyürler.

- Mayıs ve Ağustos ayları arasında meyve vermeye başlarlar.



Böğürtlen Ağacı Ne Zaman Dikilir?



Böğürtlen ağacı genelde kasım ayının ilk haftasında dikilmeye başlanır. Dolayısıyla Böğürtlen ağacı fidanlarının da dökülmesi ile birlikte açık kökleri ile birlikte toprağa dikilir. Aynı zamanda kasım ayından başlayarak Nisan ayının sonuna kadar yine böğürtlen ağacı dikilebilmektedir.



Böğürtlen Ağacı Nerede Yetişir?



Böğürtlen ağacı dünya genelinde yetişebilen bir ağaç türüdür. Özellikle bu ağacın ana vatanı Kuzey Amerika ülkeleri olarak bilinmektedir. Ülkemizde de yine böğürtlen ağacı yetiştiriciliği fazladır. Ülkemizin hemen hemen her yerinde böğürtlen ağaçlarını görebiliriz.



Böğürtlen Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?



Bu ağacın dikimini düzgün bir şekilde gerçekleştirmek için fidanlarını kontrol etmek gerekir. Ağacın fidanlarının kuvvetli olması son derecede önemlidir. Ayrıca böğürtlen ağacı iyi köklere sahip olmalıdır. Eğer kökleri zayıfsa sağlıklı bir şekilde yetişmez. Ayrıca dikimi yapılırken yine ağacın herhangi bir hastalığının bulunmaması gerekmektedir. Dikim zamanı gelmeden önce filizlendirirken ağacın mutlaka serin bir yerde muhafaza edilmesi gerekir. Bu şekilde nemli kalması da sağlanmalıdır. Dikim yapılacak olan toprağın da özelliği önemlidir. Toprağın daima çamurlu su ile dolu olması gerekmektedir.



Budama konusu da yine dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Ağaç dikildikten 1 yıl sonra beklenmeli ve budama işleminin yapılması gerekmektedir. 3 yıl geçtikten sonra da bu ağaca yeşil budama işleminin titizlikle yapılması gerekmektedir.



Böğürtlen Ağacı Yaprak Döker mi?



Böğürtlen ağacı yaprak döken ağaçlardandır.



Böğürtlen ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?



Ağaç dikildikten 1 yıl sonra budama işleminin yapılması gerekir. Ayrıca gerekli görülen yerlerde yine yeşil budama yapılır. Haziran aylarına gelince dalları zayıflamaya başlar. Zayıflamış olan bu dalların kesilmesi gerekir. Ayrıca yine böğürtlen ağacı toprağının kontrol edilmesi gerekir. Toprağın daima nemli olmasına dikkat edilmesi gerekir.



Böğürtlen Ağacı Faydaları Nelerdir?



1) Vücut Toksinlerini Atar



Böğürtlen ağacı ve böğürtlen meyvesi vücutta yer alan zararlı toksinlerin ve zararlı maddelerin vücut dışarısına atılmasını sağlar. Vücut açısından tam anlamı ile bir antioksidan görevi görmektedir.



2) C Vitamini Deposudur



Böğürtlen meyvesi bir c vitamini deposudur. Bol bol böğürtlen meyvesi tüketerek vücudun ihtiyaç duyduğu c vitaminleri alınabilir.



Böğürtlen Ağacı Hastalıkları Neler?



- Turuncu Hastalığı

- Küf Hastalığı

- Dal Yanıklığı Hastalığı

- Sürgün Hastalığı



Böğürtlen Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Böğürtlen Ağacı Kullanım Alanları



Böğürtlen ağacı özellikle ilaç kozmetik gıdada yoğun olarak kullanılmaktadır. Yine meyve verdiğinden dolayı meyve üretiminde de kullanılan bir ağaç türüdür.