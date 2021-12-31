Boğa Burcunu 2022 Yılında Neler Bekliyor? Boğa Burcu 2022 Aşk, Para ve Sağlık Yorumu

2018 Mayıs ayından bu yana gerçekten değişimin gücünü her türlü hissetmeye başladınız. Satürn bu yıl sizin için hala değişim adına ne yaptığınızı test etmek için bazı zorlayıcı sorular soracaktır. Şayet artık 2021 yılından dersler aldıysanız bu yıl en kolay yıllardan biri olacaktır. Uzun yıllardır güçlü bir kariyer döngüsü içindesiniz ve bu yıl bununla ilgili gerçek bir başarı elde ediyorsunuz.

Satürn 10.evinizde hareket etmesi kariyerinizin en iyi şekle gelmesi için veya en iyi başarıyı yakalayabilmeniz için sizi zorluyor denilebilir. Bir işte en iyisi olarak başarılı olmanız gerektiğini öne sürüyor. Ne olursa olsun 2022 yılının sonunda sistem size neyi üretebildiğinizi ya da başarınızın başkalarına bağlı olarak mı sürdürüp sürdürmediğinizi gösterecek. +

Diyelim ki ekmek satıyorsunuz. Herhangi bir fırına bağlısınız. Fırın kapanabilir ve siz artık bir ekmek fırını açmak zorunda kalabilirsiniz. Bu demek olur ki fırını sabah 4’te işe gelerek açmalısınız. Eskisi gibi sabah marketinizi 7-8 gibi açma devri sona ermiştir. Daha fazla ayrıntı daha çalışmak ve cesaret. Uranüs birkaç yıldır sizin burcunuzda ve birkaç yıl daha orada olacak.

Yani, birçok şaşırtıcı kişisel değişim yaşayacaksınız. “Asla” dediklerinizi düşünmek isterseniz düşünebilirsiniz. Benlik kavramınızı, imajınızı, başkalarının sizi görmesini istediğiniz şekilde değiştiriyorsunuz. Bu birkaç yıldır devam ediyordu zaten ama 2022 yılı bunu daha fazla ortaya sunmanıza yardımcı olacak. Bu değişikliklerin birçoğunun kariyeriniz ve dış hedeflerinizle ilgisi var; bu değişiklikler sizi imajınızı değiştirmeye zorluyor.

Değişim her zaman rahat bir şey değildir ama sonu hep iyidir!

Plüton 2008 yılından beri 9. evinizde ve önümüzdeki yıl da orada kalacak. Ama artık bu yıl bir vedalaşma gibi size 9.ev konularında fırsatları sunmaya hazırlanıyor. Nedir bu 9.ev fırsatları peki? Plüton sayesinde, felsefi inançlarınızda tam bir dönüşüm yaşadınız ve şimdi daha sağlıklı inanç sistemlerine sahipsiniz. Neye inanmanız ya da neye inanmamanız gerektiğini çok iyi biliyorsunuz. İnançlarınızı yıkan insanları bir bir hayatınızdan çıkarttınız. Plüton aynı zamanda 9.evde sizin aşk ve tutku ile alakalı konularda çok şey öğretti.

Aşk konusunda da oldukça akıllandınız. Bu yıl temkinli görünüyorsunuz daha tutucu bir hal içindesiniz. Eski kalıpları yıkıyorsunuz. Partnerinizin sizden olgun olması gerekir fikrine sahiptiniz belkide ama şimdi bu değişti. Belki sizden yaşça küçük birine duyacağınız bir ilgi ya da başka mezhep belki de başka bir ülkede yaşayan biri gibi düşünebilirsiniz. Bu 2023 yılının daha önemli bir konusu olacak. Ama 2022 bunun bir altyapısı gibi duruyor.

Jüpiter, yılın yaklaşık yarısını 11. evinizde ve yılın yarısını 12. evinizde geçirecek. Yani yılın başında yeni arkadaşlar edinirken ve korktuğunuz teknolojiye karşı yeni çalışmalar geliştirirken ikinci yarısında daha fazla çekimser olabilirsiniz. Değişimi yılın ilk yarısı çok daha cesur yapıyorsunuz. Yeni teknolojik cihazlar satın alıp kendinizi sosyal medya ya da dijital çağın bir parçası olacak ekipmanlarla hazırlıyorsunuz. Yeni arkadaşlar belki de yeni sosyal medya ajansları ile çalışmalarınız olabilir. Profesyonel olma yolunda büyük bir adım atıyorsunuz. Bu yeni edineceğiniz arkadaşlar çok manevi görünüyor ve sizin manevi yaşamınızda büyük bir rol oynuyor gibi görünüyor.

11 Mayıs'ta Jüpiter 12. evinize taşınacak. İlahi adalette zaman aşımı yoktur.

Manevi atılımlar ve birçok manevi, ilahi deneyimler olacak. Belki de kaderin üstünde bir kader vardır sözü bu döneminiz için söylenmiş olabilir. Bu yıl en önemli ilgi alanlarınız vücut, imaj ve kişisel görünüm olacak. Bir konuda eğitim alıp statünüzü değiştirmek isteyeceksiniz. Belki yurtdışına açılmak ya da yeni manevi çalışmalar içine çekileceksiniz. Yaşadığınız haksızlıklar ya da size yapılanların durumunu daha net göreceksiniz.

Yönetici gezegeniniz Venüs yılın başında geriliyor!

Venüs, 1 Ocak'tan 28 Ocak'a kadar yılın başında gerileyecek. Bu dönem mümkün oldukça ameliyat, estetik ya da yeni prosedür zamanı değildir. Sizler için hata veya yanlış teşhis olasılığı artar. Bu aynı zamanda diyet veya sağlık rejiminde önemli değişiklikler yapmak için çok uygun değildir. Âmâ tüm bunların tespiti yapmak için harika olduğunu söyleyebiliriz. Burcunuzun gündüz tarafının gece tarafına göre çok daha güçlü olduğunu da söylemek isterim. Bu nedenle, odak noktanız çok fazla kariyer ve dış hedefleriniz olacaktır. Doğum haritanızın gece tarafı yılın ikinci yarısı güçlenecek olsa da asla baskın olmayacak. İstediğiniz sadece güçlü bir statü ve iyi bir kariyer noktasında olacak. Belki de ailenizin kariyer desteği de sizin yanınızda olacaktır.

Bu yıl sizin yılınız! Bunu farkedin!

Bu yıl iki güneş tutulması var ve ay düğümleri sizin burcunuzda hareket edecek. Bu çok kadersel bir sürecin içinde olduğunuzu gösteriyor. 30 Nisan boğa burcunda yaşayacağınız güneş tutulması sonrası hayatınızda her şey birdenbire hız kazanacak. Özellikle evlilik ya da ilişkilerde vereceğiniz kararlar size bile sürpriz olabilir. Belki şirket kuruyorsunuz belki boşanıyorsunuz belki de evleniyorsunuz. Bu tamamen sizin hayatınızın hikayesine göre gerçekleşecek bir yoldur. 30 Nisan sadece ilerlemeniz ve kontağı çalıştırmanız adına harika bir zaman olurken yılın sonunda 8 kasımda gerçekleşecek olan Ay tutulması ile zirveye ulaşacaktır.

Bu yıl her zamankinden daha bağımsızsınız.

İlişkilerde hiç olmadığınız kadar isyankar ve işbirliği yapmaya isteksiz olarak görünebilirsiniz. Bu, mevcut ilişki durumlarınızı test edebilir. Bu yıl gerçekleşen dört tutulma, 1. ve 7. ev ekseniniz boyunca düşüyor. Bunlardan ikisi 16 Mayıs ay tutulması ve 25 Ekim güneş tutulması olurken. 7. Eviniz aşk evinizde gerçekleşecek olan 30 Nisan güneş tutulması ve 8 Kasım ay tutulması olacak. Yani aşk her iki tarafta da test ediliyor. Bu mutlaka bir ayrılık anlamına gelmez. Bu sadece, işleri bir arada tutmak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulacağı anlamına gelir. Bekarlar muhtemelen bu yıl evlenmek ile alakalı aksiyonlar alabilir. Aşk hayatınızın denge içinde olması için ciddi bir özveriye ihtiyacınız var.Toksik tüm bağları bu yıl tamamlıyorsunuz.

Ruhun sizi sadece fiziksel bir detoksa değil, aynı zamanda zihinsel ve duygusal detoksa da götüreceği bir yıl.

Manevi ilerlemenin ve manevi yasaların işleyişinin önündeki ana engel, olumsuz zihinsel ve duygusal alışkanlıklardır. Olumsuz düşünme. Bu kötü ve negatif düşüncelerinin kökünü kazıman gerekiyor. Hiçbir şey bir anda olmaz. Bir süreçtir. Bunun bir süreç olduğunu göreceksiniz. Yeni bir yer almak ya da yatırım yapıp taşınmak en önemli konunuz olabilir. Bir gecede olmuyor. Ama bu yıl üzerine düşeni yaparsan, günden güne iyileşmeler göreceksin. Psikolojik detoks yapmanın birçok yöntemi vardır.

Ocak: Kariyerinde neyi değiştireceğini düşündüğün ve buna göre hareket edeceğin bir aydasın. Yeni bir sözleşme, bir sosyal çevre seni yeni bir konfor alanına götürüyor. Adım atmanın güzelliğine odaklan.

Şubat: Bazı planlar yaptın ve artık bu planlarla ilgili ilerleme kat etmeye başlıyorsun. Ailen ve içinde bulunduğun toplum ana gündemini oluşturuyorsun. Kendine ve özgürlüğünden taviz vermemek, senin en önemli kazancın olacaktır.

Mart: Sürprizlere hazır mısın? Beklenmedik olaylar karşısında beklenmedik aksiyonlar alabilirsin. Bir şeylere mecbur olduğunu hissedebilirsin. Öfken değil, umudun devreye girerse süreç içerisinde her şey senin lehine ilerleyecektir.

Nisan: Yaptıklarının ve yapmak istediklerinin hayatına somut bir şekilde dahil olduğunu görebilirsin. İkili ilişkiler ön planda, bu plan sana yeni bir ilişki de getirebilir. Evli bir Boğa burcu isen içinde biriktirdiğin duygularını baskılamak yerine konuşmayı denemelisin. Yıkım birikimden gelir ve sen bunu kendi ellerinle inşa eden olma!

Mayıs: Birlikte iş yaptığın insanlar ve ortaklıkların bu ayın gündemini oluşturuyor. Sosyal ilişkilerin vasıtasıyla kariyerinde önemli ilerlemeler kaydedebilirsin. Aşk hayatında seni hayal kırıklığına uğratan durumlar olabilir ama kendini bırakma, kısa sürede toparlanacaksın.

Haziran: Endişelerinden kurtuluyorsun. Kendine psikolojik olarak yük edindiğin ne varsa güvendiğin kişilerle ve güvendiğin ilişkilerle aşabileceksin. Yakın çevren olan ilişkilerin iyileşebilir, daha samimi paylaşımlar yapabilirsin. Bazı sorumlulukları üstüne alabilirsin, evde senin hakimiyetin kendini belli edebilir.

Temmuz: Hayatınla ilgili radikal kararlara gidebilirsin. Emeklilik planlarını ailenin de desteği ile yürürlüğe koyabilir, artık sakin huzurlu bir sahil kasabasında yaşamın tadını çıkarmak isteyebilirsin.

Ağustos: Çalışma koşulların ve geleceğin zihnini oldukça meşgul ediyor. Bağımsız çalışmak ve sorgulanmamayı beklerken, üzerinde hissettiğin baskı seni ani kararlara itebilir. Yenilikler istiyorsun ama beklentilerin fazla titiz olabilir. Ama önce kendini hazırlamalısın.

Eylül: Sorunlar son buluyor, ödüllerini almaya başlıyorsun. Kaybettiğin herkesin ve her şeyin yerine yenilerini koyuyorsun. İş hayatında bir karar aşamasında olabilirsin. Ama bunu tek başına yaşamak zorunda değilsin, istişarenin önemine sığınmalısın.

Ekim: Bazı sırların açığa çıkması mümkün olabilir. Beklenmedik bir yerden kırılabilir, öfkene yenik düşebilirsin. Kendine bunu yapma, soğukkanlılığın senin kurtarıcın olacaktır. Aradığın güveni buluyorsun, intikamdan uzaklaşırsan mutlu bir hikaye yazmaya başlıyorsun.

Kasım: Duygularını çok yoğun yaşayabilirsin. Kendini ifade etmek bu yüzden zor olabilir. Seni bu stresin içine sokan her şeyden sıyrılmayı seçmelisin. Bitmesi gereken ilişkileri bitir. Bir kapıyı kapatman, başka bir kapıyı açmanın ön koşuludur. Koşulları daha iyi anlıyorsun.

Aralık: Kendini keşfediyorsun, yeteneklerini fark ediyor ve ortaya koyuyorsun. Bunları sözcüklerin ve tavırlarınla birleştirdiğinde önemli ortaklıklar kurabilirsin. Davaların varsa, kazananı sensin. Eğitim hayatın varsa, en iyi öğrenen sensin. 2022’ye en güzel halinde veda edeceksin.