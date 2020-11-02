Boğa Burcunu 2021 Yılında Neler Bekliyor? Boğa Burcu 2021 Aşk, Para ve Sağlık Yorumu

Koç burcunu 2021'de neler bekliyor?

Bu yıl gezegensel durumlarınız profesyonel yaşamınızı desteklemeye devam edecek. Bu durum içinde yaşamınızda sizin de beklemediğiniz bir büyümeye doğru gideceksiniz. Büyüyeceksiniz ve kariyerinizde çok başarılı olacaksınız. İşleri halletmenin yeni ve yaratıcı yollarını bulacaksınız ve bu sizin için işleri daha iyi hale getirecek. Bu yıl genel olarak, performansınızın da artacağı için mutlu bir ruh hali içinde olacaksınız. Sadece Ocak ayında Mars’ın sizin burcunuzda olması ve Uranüs gezegeni ile kavuşması bazı durumları biraz yavaşlatabilir. Sanki birileri sizi engelliyor gibi hissedebilirsiniz. Bununla birlikte, motive olacağınız bazı günler de olacaktır. Ancak, dönem ilerledikçe, kariyerinizin büyümesi ve genişlemesi oldukça hızlı olacaktır. Bazı konularda kendinizi daha güvende ve hevesli hissedeceksiniz.

Boğa burcunun 2021'de iş, para ve çalışma hayatı nasıl olacak?

Yıl ilerledikçe, paranızı artırmak ve yeniden kazanmak için iyi fırsatlar elde edeceksiniz. 2021'in orta kısımları uzun vadeli yatırımlar için iyi bir zaman olacak. Ekonomik planlarınızı uygulamanın tam zamanı. Yıl, Eylül 2021'in ortasından sonra ilerlerken, mali durumunuzu kararlı bir plan ve yeni bir düşünce kalıbı ile yeni bir zirveye çıkarmaya çalışacaksınız. Ama gerilmeyin ve risk almayın. Kazandıkça insanın daha da kazanmak için hırs yapması mümkün olabilir. Yılın ikinci yarısına yaklaşınca yayınladığım haftalık yorumları okuyarak ya da uzman bir astrologdan fikir alarak ilerleyebilirsiniz.

2021 yılındaki Jüpiter ve Satürn aynı anda Kova burcuna geçecek ve bu size neyi anlatıyor?

Bu dönem hayatınızda yeni bir yola giriş yapıyorsunuz. Kariyerinizde uzun bir yolculuğa başlıyorsunuz. Bunu nasıl tercih edeceksiniz bu konu çok önemli olacak. Bu durumu siz daha iyi biliyorsunuz. Bir hususta daha fazla temelleri oluşturacaksınız. Kariyerinizde bu yıl kalıcı bir adıma ilerliyorsunuz. Son iki yıl gerçekten yorucu ve kendinizi hırpalayıcı bir şekilde ilerlediniz. Şimdi kariyerinizi değiştirmek istiyorsunuz ve daha özgür bir insan olma kararı içine çekiliyorsunuz. Kariyerinizde hiçbir duruma ve bir şeye bağlı kalmak istemediğiniz bir süreç başlıyor. Belki kendini kökünden söküp başka bir yere yeni kökler salacaksın. Ruhum ne istiyor ve neye güvenmem gereklidir.

Şubat-Temmuz-Kasım aylarında zirveye çıkacaksınız! Bu fırsatları kaçırmayın.

Bu aylar yaşamınızda en önemli geçişleri sağlayabilirsiniz. Her şey bir anda olmayacak ama yine de yeniden hayatınızı güçlendirecek noktada olacaktır. Bu yıl hayatınızdan çok fazla insan elemek zorunda kalabilirsiniz. Bu yüzden insanlara mesafenizi iyi ayarlamalısınız.

10 Haziran İkizler burcunda güneş tutulması gerçekleşiyor. Finansal anlamda bir başarı elde ediyorsunuz.

Bu dönem gelir akışınızda bir artış söz konusu olabilir. Yeni bir iş ya da yeni bir projeye merhaba diyorsunuz. Hayatınıza muhteşem bir yenilik koyuyorsunuz. Yeni bir hizmeti ya da yeni bir ürünü geliştirme yoluna çıkıyorsunuz.19 Kasım’da burcunuzda bir Ay tutulması yaşayacaksınız. Bu durum kariyerinizi şekillendirme noktasında size büyük destekler sunacak. Burada başlayan hikâye 4 Aralık'taki güneş tutulması ile zirveye taşınacak noktada olacaktır.

Boğa burcu için 2021 Nisan-Mayıs ayı içerisinde öne çıkanlar

Satürn-Uranüs karesi sizi değişime sürüklüyor. Bu yıl sizi en çok ilgilendiren gökyüzü konumu Satürn ve Uranüs arasındaki kare açılımdır. Bunlar sizin gelişiminize biraz kaotik bir katkı sunuyor olsa da yeteneklerinizle bunu güzel bir duruma çevirme fırsatını da sunacak.25 Nisan -06 Mayıs arasında doğmuş bir boğa burcuysanız bu değişime ve yeniliklere daha fazla açık olmalısınız. Mahkemeler, hukuksal konular ya da boşanma ile ilgili durumlarınız varsa bunlar artık bir sonuca varıyor. Bu alanda kabul etmediğiniz şeyler kendinizce kabule gidiyor. Sizlerin bir şeyleri kabul etmesi öyle kolay değildir. Satürn geleneksel olanı tutmak ister ama Uranüs Boğa burcunda size bunu tutmanıza izin vermeyecek. Bunun için muhtemelen bazı kaoslar önünüze getirebilir. Bunlarla başa çıkmanız için Jüpiter’in yardımını alacaksınız.

Boğa burcunun 2021'de aşk hayatı nasıl olacak?

Sıra dışı şeyleri yaptığınız bir yıl içinde olacaksınız! Bu yıl belki kendinizden 20 yaş büyük biriyle ya da 20 yaş küçük biriyle birlikte olma fikri size çok normal gelebilir. Eskiden düşündüğünüz geleneksel düşünceler artık yerini kendini özgür bir mantık içine çekebilir. Bunu hemen yapmak yerine daha ölçülü bir şekilde yapmalısınız. Yıllarca hayatınızı kapalı bir oda içinde geçirmişsinizdir ama şimdi birden dışarıda yaşama kararı almışsınızdır gibi düşünebilirsiniz. Unutmayın sokakta yaşamayı bilmiyorsunuz. Buraya kendi tercihinizle çıkmış olmak demek orada yaşamayı başaracağınız anlamı taşımaz. Bazı hızlı kültür değişimleri ya da marjinal görünmek için vereceğiniz kararlar sizi daha fazla aşağıya çekebilir. Kimseye bir şeyi ikna etmek zorunda değilsiniz. Kendinizi toparlayın. Yıla başlarken Mars Boğa burcunda başlıyorsunuz. Bu durum sizi yıla başlarken hızlı başlatacak.

Ocak-Mart aylarında Mars Boğa burcunda ve Uranüs ile kavuşacak. İnisiyatif alın!

Bu dönemde yapacaklarınız resmen 2021 yılınızın geri kalanını belirleyecek. Bu durum için hemen panik olmayın. Sadece gereken değişimler için adım atmaktan korkmamalısınız. Bazı değişimleri benimsemek ve korkularınızı heyecanla değiştirmek zorundasınız. Gelecek dönem parlak ve size başarılar vaat ediyor olacak. Bu yüzden bu noktada gözlerinizi kırpıştırmayın. Cesur olun ve inisiyatif alın. Bu dönemde en önemli konu kadınlarla olan iletişiminiz olacak. Onlarla aranızda bir rekabet söz konusuysa burada ciddi bir restleşme yaşayabilirsiniz. Bunu okuyan bir erkek ise bu zamanlarda hayatınıza giren kadın figürleri sizleri güçlendirecek ve yaşama olan başarılarınızı değiştirecek güçte olacaktır. Bu belki iş arkadaşı ya da ortak olarak hayatınıza alacağınız bir kadın olabilirken belki de sevgi bağları noktasında da olabilir.

Temmuz-Ağustos-Eylül! Yeni gerçekliklerle başa çıkma zamanı!

Buraya kadar geldiğiniz süreçte yeni gerçeklikleri muhtemelen sindirmiş ve daha fazla alışmış olacaksınız. Zamanın bu kısmında gelişiminize daha fazla önem vermelisiniz. Uranüs, bilimden ve teknolojiden sorumludur. Bu dönemi harika bir teknolojik gelişim içine çekilerek geçirebilirsiniz. Belki uygulama geliştirme, belki yeni bir web sayfası tasarımı gibi gelişmeler içine girip yeni iş birlikleri yapabilirsiniz. Yeni şeyler deneyin ve hayatınıza gelen bu yeni güncelleme paketini kabul edin. Sizler teknolojiden uzak ve endişe duyan insanlarsınız. Ama bu döneme kadar çok değişmiş olmanız gerekmektedir. Bu yüzden bu sürecin avantajlarını kullanmalısınız.

15 Mayıs tarihi senin için bir başlangıç olacak! Gidişin değil, yolun değişmesi lazım!

İlişkinde ya da hayatında çok istediğin bir konuda bir adım alacaksınız. Bu süreç size bir çekişme, bir uyuşmazlık gibi gelse de aslında size bir karar verme zorunluluğu getiriyor. Kendinizi her zamanki halinizden daha kavgacı ve agresif hissedebilirsiniz. Bunu asla davranışlarınıza dökmemelisiniz. Bu süreçte yüksek bir güvensizlik ve düşük bir özsaygı içine girdiğinizi düşünebilirsiniz. Bunların hepsi sizin eksik olan yönlerinizi düzenlemeniz için bir geçiştir. Artık bu dönemden sonra sizler eski siz değilsiniz. Eski tutumları, ideallerini ve senin için yeni olmayan her şeyi bırakıyorsun. Bunu yapmaktan korkma.

Bu yıl sürpriz bir aşk yaşamınızda büyük bir devrim yapabilir ya da bir ülkeden alacağınız teklif sizin hayatınızı birdenbire değişime taşıyabilir.

Boğa burcu için 2021 Kasım-Aralık ayı içerisinde öne çıkanlar

Kasım-Aralık aylarında ticari bağlantılarınıza ya da parasal konulara karşı aldanmalara dikkat!

Sistem bu yıl sizi başka insanlara parasal anlamda güvenmemeye itiyor. Kendi işinizi yapmak ve bunu geliştirmek çok önemli olacak. Bu döneme kadar finansal anlamda kendi gücünüzü keşfedin ve kendiniz kazanın. Kendinize yeterli olup kendi kendinize kazanma yoluna gittiğinizde iyi bir servet elde edebilirsiniz. Başka ortaklıklar içinde olmak doğru bir karar olmayabilir. 2011 yılında eğer benzer durumlar içine girdiyseniz bu sefer aynı şeyleri yapmamaya özen gösterin. Mutlu seneler dileriz.