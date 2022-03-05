Boğa Burcu Hangi Element? Boğa Burcu Elementi Nedir

Boğa burcunun elementi toprak olup boğa burcuna mensup kişilerin elementi toprak ve grupları da toprak grubudur.

Boğa Burcu Hangi Element?

Astrolojide insanların burçları doğum tarihlerine göre saptanır. Buna göre 12 burç vardır. Bu burçların her birinin de elementleri bulunur. Boğa burcunun elementi "toprak"tır. Boğa burcunun gurubu da toprak grubudur.

Boğa Burcu Elementi ve Özellikleri

Boğa burcu insanları 21 Nisan -21 Mayıs tarihleri arasında doğan insanlardır. Bu insanların elementi de topraktır. Toprak elementi olan burçların gruba da toprak grubudur. Toprak elementi olan insanların benzer özellikleri bulunur. Toprak elementi olan boğa burcunun özellikleri şunlardır:

Boğa burcu insanları gerçekçidir, hayallerden ziyade somut gerçeklere itibar ederler.

Boğa burcu insanlarının sabit fikirlilikleri ise olumsuz yönleridir.

Boğa burcu insanı dedikodu yapmaya meraklıdır bu da onların başka bir olumsuz özelliğidir.

Boğa burcu insanı çalışkandır.

Boğa burcu insanı hayata ve düzene sıkı sıkıya bağlıdır.

Boğa burcu insanı risk almayı sevmez.

Boğa burcu insanı sürekli değişen koşullardan hoşlanmaz.

Boğa burcu insanı için güvenlik önemlidir. Bu sebeple kendini güvende hissetmek için malına, mülküne, evinde ve toprağına bağlıdır.

Boğa burcu hareket ve adımlarını önceden planlar ve bu sebeple de zor koşullara oldukça dayanıklıdır.