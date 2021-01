Boğa Burcu Hangi Ay? Boğa Burcu Tarihleri Ve Günleri

Boğa burcu toprak grubuna dahil olan bir burçtur. Yıldızı Venüs olan Boğalar, her toprak grubu burç gibi fiziksel aktiviteyi temsil eder.



Boğa Burcu Hangi Aya Denk Gelir?



12 burçluk Zodyak Takvimi her burç için ayrılmış dilimlere sahiptir. Zodyak Takvimi'nde yer alan her burç için ayrılmış aralıklar, genellikle yılın 2 ayının belirli tarihlerine denk gelirler. Klasik takvimde Boğa burcu için belirlenmiş aylar Nisan ve Mayıs aylarıdır. Ancak 13. burcun varlığı ile ilgili teorilerin gündeme gelmesi ile Boğa burcu için ayrılmış olan aylar Mayıs ve Haziran aylarına kaymıştır.



Boğa Burcunun Tarihleri ve Günleri Nelerdir?



12 burcun her biri belirli gün ve tarihlere sahiptir. Burçların sadece başlangıç ve bitiş tarihleri diğer burçlarla etkileşim aralığı olarak belirlenmiştir. Çünkü bu tarihler geçiş tarihleri olan ara dönemler oldukları için diğer burçların özellikleri ile kaynaşma mümkün olmaktadır. Boğa burcu klasik takvimde 21 Nisan ve 21 Mayıs tarihleri arasındaki dönemi kapsar. 21 Nisan ve 21 Mayıs tarihleri de Boğa burcuna dahil edilir. Bu tarihler ayrıca geçiş dönemleridir ve ayı 20 Nisan'a denk gelen Koç burcu ile, ayı 20 Mayıs'a denk gelen İkizler burcu özelliklerinin de ortaya çıktığı bir aralıktır.



13. burcun ortaya çıkması bütün Zodyak Takvimi'nde değişiklik yapılmasına sebep olmuştur. 13. burç ile birlikte Boğa burcunun tarihinde de kayma yaşanmıştır. Boğa burcu yenilenen takvimde 13 Mayıs - 21 Haziran tarihleri aralığındaki dilime dahil edilmiştir. Ancak yenilenen takvimin doğruluğu henüz kesinleşmediği için hala klasik Zodyak Takvimi'ndeki tarihler Boğa burcu için geçerlidir.



Boğa Burcu İnsanların Belirgin Özellikleri Nelerdir?



Boğa burcu toprak grubunun bütün özelliklerini taşır. Toprak grubu, diğer gruplara nazaran daha katı ve sabit fikirlidir. Bu nedenle Boğalar hayatta ne istediklerini çok iyi bilirler ve ona ulaşmak için yapmaları gerekeni net bir şekilde uygularlar. Amaçlarını sıkıntısız bir şekilde sıralayan Boğalar, zenginlik burcu olarak da adlandırılırlar.



Boğa burcunun yıldızı Venüs gezegeni olduğu için; Boğalar güzellik ve sevgiyi temsil ederler. Boğalar için arkadaşlık ilişkileri de son derece önemlidir. Arkadaşlık ilişkilerinde oldukça koruyucu olabilen Boğalar, bazı durumlarda baskıcı gözükebilir. Bu durum, arkadaşlık ilişkilerini zedeleyen faktörler arasında sayılabilir.