Böbrek ve İdrar Kanalı Taşları Tedavisi Nasıl Yapılır?
"Böbrek ve idrar kanalındaki taşların nasıl düşürüldüğünü Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Fuat Atmaca anlatıyor."
Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Fuat Atmaca cevaplıyor; Böbrek ve idrar kanalı taşları tedavisi nasıl yapılır?Genellikle 4-5 mm’den daha küçük böbrek ve idrar kanalı taşları müdahaleye gerek kalmadan kendiliğinden düşebilmektedir. Daha büyük taşlar ise idrar kanalını tıkayarak böbrek yetmezliğine yol açabilmektedir. Böbrek taşının yeri ve boyutu tedavi kararını vermede oldukça önemlidir. Vücut dışından taş kırma yöntemi uygulanabilmektedir. Lazer ile taşlar küçük parçalara ayrılabilmektedir. Sırt bölgesinden taşların kırılarak çıkartılması da mümkündür. İdrar kanalındaki taşlar için de aynı tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.