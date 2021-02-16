Blushwood Nasıl Yetişir? Blushwood Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Literatürdeki adı “Hylandia” olan Blushwood meyvesi, ardıç ağacıyla benzer kökenlere sahip olmakla birlikte çok ender bulunan bir türdür ve fidanı da çok kıymetli olan bir bitkidir.



Blushwood Nasıl Yetişir?



Blushwood; bir ada ülkesi olan Avustralya'nın Kuzey Queensland yağmur ormanlarında kendiliğinden yetişten bir ağaçtır. Hylandia adıyla literatürde tanımlanmış olan Blushwood meyvesi, ardıç ağacına benzer kökenlere sahip niteliği bulunan ve aynı zamanda çok nadir bulunabilen bir türdür olup bu ağacın fidanı da oldukça değerli bir bitki olarak karşımıza çıkmaktadır.



Blushwood ağacı, Aralık ayında çiçek açmaya başlayıp Ocak ayı içerisinde de meyve vermeye başlayan bir bitkidir. Blushwood ağacı; içerisinde oldukça güçlü tohumları bulunan koyu sarı ve turuncu renge sahip bir meyve üretir. Bu meyvenin kurutularak ektraktı alınır. Blushwood meyvesi kurutulduğu vakit almış olduğu kırmızı rengiyle biraz kurutulmuş kirazı anımsatan bir görünüme sahip olur.



Blushwood Nerede Yetişir?



Blushwood, sadece ve sadece tropikal iklim koşullarında yetiştirilebilen bir meyvedir. Bu meyvenin en sık görüldüğü yer ise, Avusturalya ülkesidir. Avusturalya ülkesinin ikinci en büyük eyaleti niteliğine sahip durumda olan Queensland yağmur ormanlarında yetişmektedir. İçeriğinde A ve C gibi çık kıymetli vitaminler barındıran bir meyve olup aynı zamanda, potasyum yönünden de hayli zengin olan bir tropikal iklim meyvesi olarak yetişmektedir.



Blushwood Türkiye'de Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?



Blushwood ağacı yalnızca tropikal iklimlerde yetişmektedir. Ülkemizin iklim koşulları Blushwood meyvesinin yetiştirilebilmesi uygun olmadığından ülkemizde yetiştirilmesi söz konusu olamamaktadır.



Blushwood En Çok ve En İyi Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?



Blushwood; Fontainea picrosperma, Hylandia Dockrillii, EBC-46, Tigilanol tiglate, Blushwood Berry isimleriyle de anılan bir bitki türüdür. Blushwood, dünyanın yalnızca tek bir bölgesinde yetişmektedir. Bu bölge ise Avustralya ada ülkesinin Kuzey Queensland yağmur ormanlarında yetiştirilmekte olan bir meyve türüdür.



Blushwood ağacı yalnızca Queensland'ın uzak kuzeyinde yer alan tropikal Atherton Tablelands'de yetişmektedir. Bu bitkinin ağacında Blushwood adıyla anılan ve içinde güçlü tohumları bulunan koyu sarı, turuncu bir meyve vermektedir. Bu meyve, bir bilim insanı olan Dr. Glen Boyle'ın araştırdığı deneysel bir ilaç geliştirmek için kullanılmıştır. Blushwood, çok nadir olarak yetişen bir meyve türü olma özelliğine sahiptir.