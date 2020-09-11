Bişektomi Ameliyatına Alternatifler Neler?

Genç insanlar ameliyat olmadan önce çok düşünmeli, ameliyatlar geri dönüşümsüz girişimlerdir. Gençleşme ya da anti aging amaçlı uygulamalar ameliyatlarla örtüşmez, çünkü cerrahi girişimler cildi gençleştirmez. Yapılan uygulamaların yan etkilerinin iyi hesaplanması gerekir. Birçok kadın ve genç kız, modeller gibi gözükmek istiyor.

Unutulmamalıdır ki, birçok modelin yaptırdığı söylenen operasyonlar aslında doğruyu yansıtmıyor, hatta birçoğu makyaj ya da pazarlama hilesinden başka birşey değil. Moda olan ameliyat yöntemi, 2-3 sene sonra sevilmeyen yöntemler arasına girebilir. O yüzden yeni çıkan bir tekniği denemek için acele etmemelisiniz.



Peki, neden bişektomi tercih ediliyor ?



Özellikle kişinin yüzü ağır ve yağlı ise, yanak ve çene hatlarını belirginleştirmek, daha keskin hatları olan bir yüze kavuşmak için kişiler bu operasyonu yaptırıyorlar. Ancak bazen operasyondan hemen sonra bazen de bir süre sonra yüzde çökme şikayetiyle başka doktorlara başvuruyorlar.



Çok fazla hasta sosyal medyadan bişektomi sonrası oluşan çökmeler için doktora başvuruyor. Uzmanlar, genç hastaların bişektomi alternatifi yöntemleri tercih etmesini öneriyorlar.

Yanakların sert dolgularla yükseltilmesi, jawline hattının belirginleştirilmesi, ip uygulamaları gibi yöntemler bişektomiye alternatif olarak kullanılabilir ve uzun dönemde de kişiye zarar vermediği gibi total yüz görünümüne de katkıda bulunur.

Çok az sayıda hasta için bişektomi yöntemi uygun olabilirken onlar için bile alternatif yöntemler söz konusudur.