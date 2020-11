Bir Narsistle mi Berabersiniz? Bu Öneriler Çok İlşinize Yarayacak!

Herkes zaman zaman biraz benmerkezci olabilse de terapist ve ilişki uzmanı Jaime Bronstein, gerçek narsistlerin bunun ötesine geçtiğine dikkat çekiyor. Ayrıca, narsistlerin empatiden yoksun olduklarını ve "tipik olarak başkalarının ihtiyaçlarını önemsemediklerini, tıpkı bir çocuk gibi, dünyanın kendi etrafında döndüğüne inandıklarını, bu yüzden başkalarının duygularının onlar için önemli olmadığını söylüyor.

Dolayısıyla, empatiden yoksun bir narsistle beraberseniz; bu, sürdürülmesi güç, sevgi ve mutluluktan uzak, tek taraflı bir ilişkidir. İşte kendinizi böyle bir ilişki içinde bulduğunuzda yapmanız gerekenler…



Net sınırlar belirleyin



Önce onların size karşı davranış biçimiyle ilgili hoşunuza gitmeyen şeyin ne olduğunu anlamanız ve sınırlarınızı belirlemeniz gerekir. Bronstein, narsistlerin her zaman kendini haklı görebileceğini, bu yüzden de hangi davranışa tahammül edip etmeyeceğiniz konusunda net olmanız gerektiğini söylüyor.

Birçoğumuzun için söylemesi zor olan bir kelimeyle başlayabilirsiniz “hayır”. Gerçek bir narsistle karşı karşıyayken, bu gerçekten sihirli bir kelimedir, çünkü "lütfen" veya "teşekkür ederim"in aksine, “hayır” demek, karşınızdakinin sizi kontrol etmesine veya sizi manipüle ederek, yaptıklarına devam etmesine izin vermeyeceğiniz anlamına gelir.



Hatalarını söylemekten çekinmeyin



Ayrıca, hayır demeyi öğrenmenin yanında bazı cümlelere de ihtiyacınız olabilir. Ünlü terapist, narsist birine karşı çıkmanın ve onlara kendinizi savunarak güçlü olduğunuzu göstermenin önemini vurguluyor. “Sizi dinlerken dikkate almıyormuş gibi görünse de söylemek istediklerinizi açıkça çekinmeden belirtmekten çekinmeyin” diyor.

Partnerinizin iyi bir anında, uzmandan yardım alması gerektiği konusunda ılımlı bir yaklaşımda bulunabilirsiniz. Hatta, böylelikle ilişkinizin muhteşem bir boyuta ulaşabileceğini söylemek, ikna etme olasılığınızı da artırabilir. Yine de bu konuşmayı yapmadan önce güvende olduğunuzdan emin olun, çünkü narsistler beklenmedik zamanlarda ani çıkışlar yapabilirler. Böyle bir durum söz konusu olduğunda, konuşmayı sessiz kalarak sonlandırmanız en iyisidir.

Gerçekleri görmeye çalışın ve hızla uzaklaşın



Asla, önce kendinizin önemli olduğunu unutmayın! Sonuçta, empati kurmayan narsist biri, hiçbir zaman sizin isteklerini kendi çıkarlarının önüne koymaz, bu yüzden sizi düşünecek olan yine kendinizsiniz. Ve bazen kendinize yapacağınız en büyük iyilik, arkanıza bakmadan oradan uzaklaşmak olabilir. Jaime Bronstein’a göre, eğer karşınızdaki sizin için tehdit oluşturuyorsa, yönlendiriyorsa, kontrol ediyorsa ya da izole ediyorsa, ilişkiyi bitirmek ya da arkadaşlığı sona erdirmek sizin yararınızadır.



Bir uzmandan yardım alın

Bazen insanlar bir narsist tarafından manipüle edildiğinde, beslediği yoğun duygular bu psikolojik şiddetin normalleşmesine neden olabilir. İlişki uzmanı Bronstein’ın da dediği gibi, “İstismara uğramak normal değil ve kimse narsistlerin insanlara verdiği muameleyi hak etmiyor. Bu gerçeği görmekte zorluk çekiyor, çaresiz ve kaybolmuş hissediyorsanız, bir terapistten yardım almaktan çekinmeyin. Terapistler, sizi destekleyerek bu karmaşık ilişkide ilerlemenize yardımcı olacaktır.



Olduğunuz gibi görünün



Karşınızdakinin her söylediğini yaptıysanız, tam anlamıyla onun istediği gibi olmaya çalışıyorsanız, aslında bu “siz” değilsiniz. Narsist kişilikler genellikle baskın rolde olmayı tercih ettiklerinden, insanların göründükleri gibi değil, istedikleri gibi olmalarını beklerler. Eğer isteklerine boyun eğerseniz, zamanla özgüveninizi kaybedebilirsiniz. Bu da ileride ruhsal yaraların açılmasına neden olabilir. Bunun yerine, yaptığınız her şeyin hata olduğunu düşünmekten vazgeçin ve her zaman kendi doğrularınızla hareket etmeye çalışın.