Bir Kadın Seyyahın Yeryüzü Notları; İçimdeki Yolcu

İçimdeki yolcu diyor ki:

“Neye bakıyorsun? Neyi görüyorsun? Aslında olan ne?”

Hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını söylüyorum.

“Devam et” diyor.

Fısıldıyorum ben de ona:

“Her şeyi nasılsa öyle göster bana…

Şebnem Akarsu, kurumsal iş yaşamından ayrıldıktan sonra, “Hayat bir yolculuktur” mottosuyla tasarladığı seyahatleri “İçimdeki Yolcu” adlı kitabında bir araya getirdi. “İçimdeki Yolcu”, Akarsu’nun zamanla demlenen iç dökümleri ve kayıtlarından oluşan bir anlatı niteliğinde. Şebnem Akarsu kitabında; gezdiği, gördüğü yerlerdeki yaşadıklarını, bu yerlerin ona hissettirdiklerini ve düşündürdüklerini anlama, sorgulama ve analiz ile önümüze koyuyor.

“Her şeyin bir sonu varsa, o sona doğru alınacak bir yol var demektir. Yolun sonuna ulaşmak için değil, yolun kendisini yaşamak ve ömrüm boyunca yolda olmak için hep yeniden başlıyorum ben…” cümleleriyle içimizdeki yolcuya sesleniyor ve “tekrar yollara çıkana dek bekle ve kendini dinle…” dedirtiyor.

Unutmamak ve unutulmamak için tutulan notlar, farklı kültürleri ve değerleri gözler önüne sererken bir yandan da kendi içimize dönmeyi, güzel anlar ve anıları canlandırmayı vaat ediyor.

“İçimdeki Yolcu” dünyayı gezme, görme ve anlama isteğiyle baş başa bırakan ve merak uyandıran duygularla, kişisel çemberlerimiz dışındaki dünyaya farklı ve alternatif bir bakış açısı sunuyor.

Şimdi “içimizdeki yolcu”ya dönme, onu dinleme zamanı.

Tekrar yola çıkana dek…

“İçimdeki Yolcu”, İclal Aydin Kitap Kulübü’nün üyesi olarak, Artemis Yayınları’ndan çıktı.

@icimdekiyolcu - #içimdekiyolcu

@iclalaydinkitapklubu - #iclalaydinkitapkulubu