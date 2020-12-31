Bir Fincanı Bile Yeter: Lavanta Çayın 5 Önemli Faydası

Kaygı ve ruh hali

Çoğu insan ruh halini iyileştirmek için lavanta esansiyel yağının kokusuna güvenir. Anksiyete için lavanta çayı içmek, düşük ruh hali veya kaygı için hızlı bir çözüm olabilir.

2013 yılında yapılan araştırmalar, lavantadaki aktif bileşiklerin beyin hücreleri arasındaki uyarıları etkileyebileceğini ortaya koydu. Bununla birlikte, yetişkinler üzerinde yapılan çok yeni bir araştırma, lavanta çayının anksiyete ve depresyon semptomlarına yardımcı olabileceğini buldu.

Uyku

Lavanta çayının uykuyu iyileştirdiğine dair bazı bazı görüşler olsa da bunu doğrulayan bir araştırma henüz bulunmuyor. Ancak uzmanlar, lavanta çayının sakinleştirici etkisinin uykuya dalma sürecini kolaylaştıracağını ve uyku kalitesini arttıracağını söylüyor.

Regl ağrıları

2016 yılında 200 kadının katıldığı bir araştırma yapıldı. Araştırmada, regl döngüsünün ilk üç gününde 30 dakika boyunca lavanta kokusu alan kadınların, lavanta koklamayan diğer gruptaki kadınlara oranla daha az ağrı yaşadığını sonucuna varıldı.

Başka bir çalışmaya göre, lavanta esansiyel yağıyla masaj yapmak da menstrüel kramplara yardımcı olabiliyor.

Cilt

Lavantanın sadece sakinleştirici ve ağrı giderici özelliği yok. Tüm bunların yanı sıra lavanta çayı cilde de fayda sağlayabiliyor. Lavanta, antiinflamatuar ve antibakteriyel etkilere sahiptir. Bu özelliği ile sivilce, sedef ve cilt yaraları üzerinde iyileştirici etki gösterebiliyor.

Baş ağrısı

Baş ağrısı ve migren için lavanta ile ilgili bazı araştırmalar bulunuyor. 2012 yılında yapılan bir araştırmada, katılımcılara lavanta aroması teneffüs ettirildi. Lavanta teneffüs eden kişilerin baş ağrısında azalma olduğu keşfedildi.

Bu araştırma lavanta yağı üzerine yapıldı. Ancak bir fincan lavanta çayı da o harika kokuyu teneffüs etmeye yardımcı olacağı için etkili olacağı düşünülüyor.