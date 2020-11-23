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Haberler >Mahmure >Moda >Ünlü Kombinleri>Billie Eilish 2020 Amerikan Müzik Ödülleri Stili
Ünlü Kombinleri
MAHMURE ÖZEL - Fotoğraflar Backgrid UK

Billie Eilish 2020 Amerikan Müzik Ödülleri Stili

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Billie Eilish 2020 Amerikan Müzik Ödülleri Stili
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"Billi Eilish, en iyilerin konuşulduğu 2020 Amerikan Müzik Ödülleri gecesinde spor ayakkabılarıyla güçlü bir performans sergiledi. "

Los Angeles'taki Microsoft Theatre'da düzenlenen gecede, kardeşi Finneas ile birlikte “Therefore I Am” şarkısını seslendiren Eilish, grafiti desenli spor ayakkabılarıyla, kendine özgü stilini ortaya koydu.

2019 yılının en iyi çıkış yapan sanatçısı ödülünü alan yıldız, üzerinde sprey boyalarla "Ölü İnsanları Görüyorum" yazan bir sweatshirt ve yırtık şortuyla performans sergiledi.

Eilish’in ayakkabı seçimi ise, son zamanların favorisi çivili, dolgu topuk converse’lerden yanaydı.

Jennifer Lopez 2020 Amerikan Müzik Ödülleri Stili
Jennifer Lopez 2020 Amerikan Müzik Ödülleri Stili
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