Billie Eilish 2020 Amerikan Müzik Ödülleri Stili

Los Angeles'taki Microsoft Theatre'da düzenlenen gecede, kardeşi Finneas ile birlikte “Therefore I Am” şarkısını seslendiren Eilish, grafiti desenli spor ayakkabılarıyla, kendine özgü stilini ortaya koydu.



2019 yılının en iyi çıkış yapan sanatçısı ödülünü alan yıldız, üzerinde sprey boyalarla "Ölü İnsanları Görüyorum" yazan bir sweatshirt ve yırtık şortuyla performans sergiledi.



Eilish’in ayakkabı seçimi ise, son zamanların favorisi çivili, dolgu topuk converse’lerden yanaydı.