Bilinçsiz Uygulamalar Ciltte Ömür Boyu Kalıcı Hasar Bırakabilir!

Bu ürünlerin yanlış kullanımında oluşabilecek tehlikelere dikkat çeken Dermatoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi A. Nilhan Atsü "Arkadaş önerisine, reklama dayalı, ev tipi, invaziv uygulamalar sıkıntı yaratabilir. Hatalı uygulamalar sonrasında deride enfeksiyondan tutun, leke, kalıcı izler ve kalıcı cilt hastalıklarına kadar bir seri rahatsızlık görebiliriz" dedi, önemli bilgiler verdi.

Evde iğneli uygulamalar kalıcı zarar verebilir

Evde uygulama yapılacaksa dahi doktor tavsiyesi ve yönlendirmesi olması gerekiyor. Arkadaş önerisine, reklama dayalı, ev tipi, invaziv uygulamalar sıkıntı yaratabilir. İnvaziv sözcüğünden kasıt; girişimsel, iğneli, bedenin ve derinin içine müdahale edilen uygulamalardır.

Bunları iyice araştırmak gerekir. Aksi takdirde olumsuz sonuçları olabilir. Hatta bunlar kalıcı sonuçlar bile olabilir. Kullanıcı kişi, sağlık eğitimi olmayan biriyse iğneli bir uygulamada onun ayarını, derinliğini ve hangi lezyona, ne şekilde uygulanacağını bilemez.

Dolayısıyla hatalı uygulamalar sonrasında deride enfeksiyon, leke, kalıcı izler ve kalıcı cilt hastalıklarına kadar bir seri rahatsızlık görebiliriz. Ve bu olumsuz sonuçlar, uzun meşakkatli, tedavi süreçlerine neden olabilir.

Gençlik, güzellik arzusuyla yapılan bilinçsiz uygulamaların sonucu aylarca, yıllarca tedavi ya da kalıcı hastalıklar ile yüz yüze kalmak olmamalıdır. Ancak ehil ellerde bir mahsuru yoktur. Öncelikle invaziv uygulamaları asla ev ortamında önerilmiyor. Klinik ortamda ve hekim tarafından uygulanması şartıyla yapılmalıdır.

Market ürünü değil dermokozmetik ürün tercih edin

Kullanılan aletlerin yanı sıra bakım ürünlerinin de dermatolog önerisi ile alınmasının faydalı olacaktır. Market ürününden ziyade, tercihen dermatolog önerisiyle dermokozmetik ürün kullanılmalı. Bu ürünler standart olamaz çünkü her bireyin deri özellikleri birbirinden farklı. O yüzden ideali dermatolojik danışmanlık hizmeti aldıktan sonra kişinin yaşına, cinsiyetine, deri özelliklerine, beklentisine uygun ev bakım ürünlerinin kullanılmasıdır.