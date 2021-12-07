Biftek kaç kalori? 100 gram biftek besin değerleri ve kalorisi...

Biftek herkesin bildiği bir et türüdür. Kırmızı et olarak bilinen biftek içerisinde belirli besin değerleri bulunuyor. 100 gram biftek içerisinde 270 kalori bulunuyor.

Biftek Kaç Kalori?

Kırmızı etlerin besin değerleri oldukça yüksektir. İnsan sağlığına faydası olan kırmızı etin, kalori miktarları da ayrıca merak ediliyor. Kırmızı et türlerinden biri olan biftek, çok sevilerek tüketiliyor. Biftek tüketimi yapanlar kalorisini öğrenmek istiyor. 100 gram biftek 270 kalori içeriyor.

100 Gram Biftek Besin Değerleri ve Kalorisi

100 gram biftek içerisinde bulunan besin değerleri oldukça merak ediliyor. 270 kalori içeren biftek içerisinde yağ ve protein de bulunuyor. İçerisinde 19 gram yağ ve 25 gram da protein bulunuyor.