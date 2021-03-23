Biberiye Çayının Faydaları Nelerdir? Biberiye Çayı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Biberiye, Akdeniz ikliminde yetişen ve hoş kokusuyla bilinen bir bitki. Mutfaklarda sık sık yer verilen biberiyenin vücuda pek çok faydası bulunuyor. Daha çok et yemeklerinde tercih ediliyor ancak çay olarak da tüketilebiliyor.

Biberiye çayının faydaları nelerdir?

- Hazırlanan biberiye çayının buharını solumak baş ağrısına iyi gelir.

- Sindirime yardımcı olur. Hazımsızlık ve kabızlık gibi sorunları önler.

- Tam bir antioksidan kaynağı olarak bilenen biberiye, bu özelliği ile bağışıklık sistemi için de etkilidir.

- Güçlü bir antiseptik özelliği olan biberiye, ağızda oluşan yaraları da iyileştirir.

- Regl dönemi ağrılarına karşı da etkilidir.

- Vücuttaki ödemin atılmasını sağlar.

- Stresi azaltmaya yardımcı olur.

Biberiye çayı nasıl hazırlanır?

Bir çay kaşığı kurutulmuş biberiye yaprağını ve bir fincan suyu kaynatın. Çayınızı 10 dakika kadar kaynatın ve demlenmeye bırakın. Tatlandırmak için limon veya bal da kullanabilirsiniz.

Gün içinde zehirlenme riski oluşmaması için aşırı tüketilmemesinde fayda var. Biberiye çayı kan dolaşımını artıcı bir özelliğe sahip. Bu nedenle yüksek tansiyon problemi olanlar mutlaka doktor kontrolünde tüketmeli. Ayrıca epilepsi krizlerini tetikleme riskine karşı, biberiye çayını bu hastalığa sahip olanların da tüketmesi önerilmiyor.