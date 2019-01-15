Biberiye Çayının Faydaları Nelerdir?

Biberiye nedir?

Biberiye, Akdeniz ikliminde yetişen, güzel kokmasıyla bilinen bir bitkidir. Mutfaklarımızda yer alan ve yemeklere leziz bir aroma veren biberiye, sağlık için de çok faydalı.

Biberiye et yemeklerine güzel bir lezzet katıyor ancak çoğunlukla çay olarak tüketiliyor. Biz de biberiye çayının pek bilinmeyen faydalarından bahsedeceğiz.

Biberiye çayının faydaları neler?

Sindirime yardımcı oluyor. Kabızlık ve hazımsızlık gibi problemleri önlüyor.

Hafızayı güçlendiriyor ve konsantrasyonu artırıyor.

Biberiye çayının buharını solumak baş ağrısına iyi geliyor. Uzmanlar özellikle migreni olanlara biberiye çayı tüketmeyi öneriyor.

Biberiye tam bir antioksidan kaynağı olarak biliniyor. Bu özelliği ile bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Kanser riskini azaltıyor, özellikle meme kanseri riskini büyük ölçüde azaltıyor.

Güçlü antiseptik özelliği ile ağızda meydana gelen yaraları iyileştiriyor.

Regl döneminde ağrılara iyi geliyor. Biberiye güçlü bir adet söktürücü özelliği de taşıyor.

Yararlı bağırsak bakterilerini çoğaltıyor.

Vücuttaki ödemin atılmasına yardımcı oluyor.

Biberiye çayı nasıl hazırlanır?

1 fincan kaynamış suya, 1 çay kaşığı kurutulmuş biberiye koyun ve 5 dakika demlenmeye bırakın. Çayınızı süzüp içebilirsiniz. Dilerseniz içerisine limon ve bal da ilave edebilirsiniz.

Biberiye çayının yan etkileri

Her şeyin olduğu gibi biberiye çayının aşırı tüketiminin de vücuda bazı zararları bulunuyor. Bu çay fazla tüketilirse zehirlenme riski olabiliyor. Epilepsi krizlerini tetikleme riski olan biberiye çayını, bu hastalığa sahip olanların tüketmesi önerilmiyor.

Biberiye çayının kan dolaşımı artırıcı özelliği de bulunuyor. Bu sebeple yüksek tansiyonu olan kişilerin de doktor kontrolünde tüketmesi gerekiyor.

MAHMURE ÖZEL