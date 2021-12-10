Biber dolması kaç kalori? 1 porsiyon biber dolması besin değerleri ve kalorisi...

Biber dolması yaz mevsiminin vazgeçilmez olan yemeklerinden bir tanesidir. Biber dolması kalorisi de bol olan bir yemektir. Biber dolması lezzetli bir Türk yemeğidir. Biber dolmasının aynı zamanda pek çok faydası vardır.

Biber Dolması Kaç Kalori?

Biber dolması kaç kalori sorusunun cevabı 132 kalori olarak bilinmektedir.

1 Porsiyon Biber Dolması Besin Değerleri ve Kalorisi

Ortalama olarak 1 porsiyon biber dolmasının kalorisi 273 kalori olarak belirtilmiştir. Biber dolmasının besin değerleri ise şu şekildedir;

- Lif oranı 2.2

- C vitamini

- Demir

- A Vitamini

- Yağ

- Protein

- Karbonhidrat

- Kalsiyum