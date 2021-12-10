Biber dolması kaç kalori? 1 porsiyon biber dolması besin değerleri ve kalorisi...
"Biber dolması en çok tüketilen yemeklerden bir tanesidir. Türk mutfağında Biber dolmasının yeri ayrıdır. Bundan dolayı biber dolmasının birçok çeşidi bulunmaktadır. Biber dolmasının kaç kalori olduğu ve besin değerleri de merak edilen detaylar arasında yer almaktadır. Son günlerde biber dolması ile ilgili birçok araştırma yapılmaktadır. Peki, biber dolması kaç kalori? 1 porsiyon biber dolması besin değerleri ve kalorisi nedir tüm detayları ile derledik."
Biber dolması yaz mevsiminin vazgeçilmez olan yemeklerinden bir tanesidir. Biber dolması kalorisi de bol olan bir yemektir. Biber dolması lezzetli bir Türk yemeğidir. Biber dolmasının aynı zamanda pek çok faydası vardır.
Biber Dolması Kaç Kalori?
Biber dolması kaç kalori sorusunun cevabı 132 kalori olarak bilinmektedir.
1 Porsiyon Biber Dolması Besin Değerleri ve Kalorisi
Ortalama olarak 1 porsiyon biber dolmasının kalorisi 273 kalori olarak belirtilmiştir. Biber dolmasının besin değerleri ise şu şekildedir;
- Lif oranı 2.2
- C vitamini
- Demir
- A Vitamini
- Yağ
- Protein
- Karbonhidrat
- Kalsiyum