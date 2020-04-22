Beymen'den Anneler Günü'ne Özel Hediyeler

Göz alıcı ayakkabı ve çantalardan zarif aksesuarlara, casual ve klasik tasarımlardan niş parfümlere, kozmetikten ev koleksiyonlarına dünyaca ünlü markaların en yeni koleksiyonlarından farklı kategori ve fiyat aralıklarında yüzlerce hediye seçeneği sizleri bekliyor.

Stil Sahibi Anneler İçin:

Danteller, çiçek desenleri ve barok kumaşlardan oluşan göz kamaştıran tasarımlarıyla Dolce & Gabbana, bu sezon tasarımların yüzde 75’ini çevre dostu materyallerden üreten Stella McCartney, güçlü kadınlardan ilham alan Alexander McQueen, feminen ve bohem stiliyle Etro, canlı renklerdeki triko elbiseleri ve hırkalarıyla Missoni, 70’lerden ilham alan Saint Laurent ve Victoria Beckham, lüks spor giyim kodlarını yeniden yazan Tom Ford, zarif ve çok yönlü koleksiyonlarıyla Petar Petrov’un aralarında yer aldığı pek çok dünya markası sayısız hediye seçeneği ile BEYMEN aplikasyonunda sizleri bekliyor.

Ayakkabı ve Çanta Tutkunu Anneler İçin:

Alexander McQueen, Bottega Veneta, Aquazzura, Chloe, Brunello Cucinelli, Emilio Pucci, Gianvito Rossi, Tod’s, Stella McCartney, Valentino, Salvatore Ferragamo, Manolo Blahnik’in aralarında yer aldığı dünyaca ünlü markalara BEYMEN aplikasyonundaki göz alıcı ayakkabı ve çanta modelleriyle annenizin tarzına çarpıcı bir dokunuş katabilirsiniz. Geniş renk paleti, farklı doku ve stilleri ile ürün gamını genişleten BEYMEN Çanta’nın sofistike modelleri ile annenizin kombinlerini zenginleştirebilirsiniz.

Kişisel Bir Hediye:

Anneniz için daha kişisel bir hediye arıyorsanız, etkileyici esansları ve göz alıcı şık şişeleri ile exclusive olarak BEYMEN aplikasyonunda satışa sunulan dünyaca ünlü niş parfümler arasından seçiminizi yapabilirsiniz. Oryantal çiçek notaları ile Creed Love In White ve Roja Parfums Elixir, Parfums De Marly’nin çarpıcı ve feminen parfümü Delina ile annenizin başını döndürebilirsiniz.

Aksesuar Seven Anneler için:

Aksesuar tutkunu anneler için Aida Bergsen, Bee Goddess, Anton Heunis, Daniel Espinosa, Fvermeulen, Ninon’un aralarında yer aldığı pek çok takı ve mücevher markasının birbirinden şık ve zarif tasarımları; Helene Berman London, Inverni, Kate Cate, Ferruccio Vecchi’nin hasır şapkaları; Etro ve Dolce&Gabbana’nın renkli fularları arasından annenizin zevkine uygun seçimler yapabilirsiniz.

Dekorasyon Tutkunu Anneler için:

Fornasetti’nin ikonik portrelerle süslenen dekoratif tabak ve objeleri, Fern&Co. ve BEYMEN Home işbirliği ile hazırlanan mimozalarla bezeli özel Anneler Günü koleksiyonu Fern&Co x Beymen Home Mimoza, Voluspa’nın şık ambalajı ve büyüleyici notalara sahip bitkisel mumları, Vista Alegre Atlantis’in şık sofra ürünleri, Etro Home’un ikonik şal desenli ev tekstili ürünleri gibi ünlü markaların farklı fiyat aralıklarındaki BEYMEN Home alternatifleri arasından Anneler Günü hediyenizi seçebilirsiniz.