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Haberler >Mahmure >Moda >Koleksiyonlar>Beymen Club 2020 İlkbahar Yaz Koleksiyonu
Koleksiyonlar

Beymen Club 2020 İlkbahar Yaz Koleksiyonu

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Beymen Club 2020 İlkbahar Yaz Koleksiyonu
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"2020 İlkbahar Yaz sezonunda güneşinin enerji ve mutluluk veren, iyileştiren pozitif etkisinden ilham Beymen Club, spor giyimi günlük yaşama taşıyan yeni Athlesiure tasarımları ile evde geçirdiğimiz bugünlerde stil sahibi rahatlık sunuyor. "

Hybrid anlatımlar ve teknik detayların öne çıktığı Beymen Club Athlesiure Grubu, ilhamını atletik görünümlerden alan fonksiyonel tasarımlarıyla evdeki rahatlığınızda başrolde. Teknik dokuların ve renk bloklarının öne çıktığı koleksiyonda, tayt, crop üst, oversize t-shirt, katlandığında çantaya dönüşebilen fonksiyonel sweatshirtler ve kargo pantolonlar dikkat çekiyor. Sezonun favorisi neon renkler, yüksek enerjisi ile motivasyonunuzu arttırmaya yardımcı oluyor.

Beymen Club 2020 İlkbahar Yaz Koleksiyonu

Renk terapisinin bedeni ve zihni şifalandıran gücünü, farklı doku ve siluetleri Akdeniz estetiği ile harmanlayan BEYMEN Club 2020 İlkbahar Yaz koleksiyonu sizleri bekliyor.

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