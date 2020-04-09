Beymen 2020 İlkbahar Yaz Koleksiyonu

Beymen Çanta’nın çok beğenilen krokodil baskılı deri grubu, bu sezon alışveriş çantası ve küçük aksesuar çantası gibi yeni eklenen formlarının yanı sıra pudra, beyaz, saks, fuşya ve antrasit gibi yeni renkleriyle dikkat çekiyor.

Zamansız, klasik ve zarif görüntüsüyle Beymen Çanta Koleksiyonu’nun favori gruplarından Essential Deri Grubu, omuz çantası ve alıveriş çantası seçenekleri ile öne çıkarken, koleksiyona yeni eklenen Safari Bag kiremit, bej ve haki tonlarda karşımıza çıkıyor.

Kabartma B logosu ile koleksiyonun favori modeli Bea, mavi, beyaz, sarı, fuşya tonlardaki deri seçeneklerinin yanı sıra siyah ya da turuncu garnili kanvas alternatifleri ve el portföyleri ile iddiasını sürdürüyor.

Bu sezon Beymen Çanta ailesine yeni eklenen canvas ve beach modelleri ise fonksiyonel ve şık modelleriyle sezon boyu vazgeçilmeziniz olmaya aday. Naturel, siyah, haki, kiremit ve sarı renklerdeki Beymen Çanta Kanvas ailesi; alışveriş çantaları, el portföyleri, bel çantaları ve çapraz askılı modelleriyle çabasız şık bir stil sunuyor.