Beymen 2020 İlkbahar Yaz Kadın Koleksiyonu

Lacivert, kırmızı ve beyaz tasarımlardan oluşan marin teması; ipek elbiselerden sweatshirtlere, şort ceket takımlardan elbise ve t-shirtlere geniş bir skalaya sahip. BEYMEN Club 2020 İlkbahar Yaz Kadın Koleksiyonu için özel olarak tasarlanan deniz yıldızları ve deniz kabuklarıyla bezeli zincir desen, koleksiyonda ipek ve şifon elbiselerden pilise eteklere pek çok farklı formlarda hayat buluyor. Çizgili bluzlar, halat ve çapa figürleriyle zenginleşen tasarımların öne çıktığı tasarımlar teknik dokular ve sportif tasarımlarla marin trendine yepyeni bir kimlik kazandırıyor.

Konforlu ve güncel stili ile dikkat çeken BEYMEN CLUB Erkek 2020 İlkbahar Yaz Koleksiyonu’nda farklı doku, tarz ve renklerin birlikteliği öne çıkıyor. El çizimi t-shirtler, keten gömlek ve hoodie’ler, farklı desen ve yaka alternatifi sunan pololar, BEYMEN Club’ın best seller’ı triko ceketler şehirden tatile yaz stilinizi yenilemenize yardımcı oluyor.