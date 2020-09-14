Beyin Pillerinin Yerini Musk’ın Çipi mi Alacak?

Elon Musk’ın merakla beklenen, insan ve bilgisayar arasında doğrudan bağlantı kurması hedeflenen Neuralink çipi tanıtıldı. Musk’ın tanıtımda yaptığı sunuma göre mikroçip ile beyin kontrolünü temel alan cihazın Parkinson, hafıza kaybı, işitme eksikliği, uykusuzluk sorunu, depresyon, anksiyete, görme bozukluğu, felç gibi çeşitli nörolojik sorunların ve omurga yaralanmalarının tedavisinde kullanılması hedefleniyor.

Musk’ın Neuralink projesi, uzun yıllardır gerek beynin yüzey kısmından, gerekse de beynin derin bölgelerinden değişik boyut ve özellikte elektrotlar yerleştirerek bilgi toplama; hatta bazı durumlarda beyne elektrik verme çaba ve uygulamalarımızın en modern örneklerinden bir tanesi.

Beyin günümüzde temelde elektrik akımı verilerek üç şekilde uyarılabiliyor. Beyin Transkranial Manyetik Stimülasyon denilen yöntem ile kafatasını açmadan bir başlık yardımıyla beyne dışarıdan elektromanyetik dalgalar göndererek; Kortikal Stimülasyon Tekniği denilen yöntem ile beyin yüzeyine yerleştirilen elektrotlardan elektrik akımı verilerek uyarılabiliyor.

Bugün başta Parkinson hastalığı olmak üzere bazı beyin rahatsızlıklarında uygulanan ve beynin derin kısımlarının uyarılmasına fırsat veren üçüncü yöntem ise; Derin Beyin Stimülasyonu. Beyni ”Derin Beyin Stimülasyonu denilen başta Parkinson hastalığı, distoni ve titremelerin olduğu hareket bozukluklarında ve bazı beyin rahatsızlıklarında uygulanan yöntem ile beynin içerisine elektrotlar yerleştirerek beynin derin bölgeleri de uyarılabiliyor.

Beyne ve sinir sistemine elektrik akımı veren ve Nörostimülatör adı verilen cihazlarla dışarıdan şarj edilebilen teknoloji de yakın zamanda insan üzerinde klinik uygulamaya girmiş durumda. Halen kullanılan nörostimülatörlerin, Neuralink gibi kafatası cildi altına yerleştirilen ve hacim olarak daha küçük versiyonları da şu anda klinik uygulamalarda kullanılma aşamasına çok yakın.

Hafıza nakli oldukça merak uyandırıcı

Neuralink, görme ve işitme problemlerinden depresyona; omurilik felcinden hafıza kaybına kadar birçok nörolojik sorunun tedavisinde kullanılabilir. Beyin pili teknolojisinin gelecekteki versiyonu olarak da isimlendirebileceğimiz Neuralink ile ilgili heyecan veren nokta, bilgi transfer edilebilir bir teknolojiyi bugün 1024, yarın ise çok daha fazla sayıda elektrotu bir arada kullanabilerek yapabiliyor olmamız ve beyinden bilgi toplama konusunda hızla ilerleyebilmemiz.

Şu andaki gerçekçi hedef ve plan da bilgi toplama üzerine olmalı ve zaten o şekilde gerçekleşebiliyor. Elde edilen bilginin ne şekilde kullanabileceği ya da geriye yükleyip yüklenemeyeceği ise henüz bilinmiyor. Günümüzde işitme ya da görme engeli olan hastaların işitme ve görme yolları üzerine elektrotlar yerleştirerek bu yolları uyarılabiliyor, görsel veya işitsel yetilerine katkıda bulunulabiliyor.

Omurilik felçli hastaların da omuriliklerinde ya da omurilikten çıkan ve adalelere giden sinirlerinde bazı bölgeler uyarılabildiğinde felçli kasların çalıştırılabildiği ve bazı hareketlerin yapılabildiği biliniyor.Bu konudaki çalışmalar başarı ile ilerliyor. Ancak beyne çip takıp toplanan bilgiler ile omurilik felçli bir hastanın yürümesi konusunda nasıl yol alınabileceği meselesi şimdilik bir muamma gibi görünüyor. Bunun yanı sıra Neuralink projesi ile toplanacak bilgilerin hangi yöntemle “hafıza” olarak saklanabileceği ve ileride “hafıza nakli” olarak gerçekleştirilebileceği de oldukça merak uyandırıcı olmasının yanı sıra şimdilik bilinmezliğini korumakta.

Neuralink’in beyin pillerinden farkı

Neuralink direkt kafatasında cilt altına yerleştiriliyor ve çok sayıda ince elektrot ile beynin yüzeyini uyarıyor. Oysa günümüzde kullandığımız beyin pilleri, beynin derin bölgelerine yerleştirilen iki adet elektrot ile bu elektrotları esas pil cihazına bağlayan uzatma kabloları ile pilin kendi gövdesinden oluşan elektronik düzeneklerden oluşmakta. Elektrot kısmı beyin içerisine yerleştirilmekte ve uzatma kabloların yardımıyla cilt altından göğüs kafesinin üst kısmına yerleştirilen pile bağlanmaktadır.

Operasyonun tümü aynı Neuralink teknolojisinde olduğu gibi lokal anestezi altında ve hastalar uyanık olarak gerçekleştirilmekte. Ancak şu an kullanılan sistemde, hastalar sadece operasyonun son aşamasında, pilin gövdesi göğüste cilt altına yerleştirilirken acı duymamaları için uyutulmaktalar. Bir diğer fark ise Neuralink teknoloji cihazının 24 saatte bir şarj ediliyor olması. Günümüzde kullanılan ve şarj edilen beyin pillerinde ise 1-2 haftada bir şarj edilme gereksinimi duyuluyor ve pil ömrü 20-25 sene civarında.