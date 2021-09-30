Beyaz üzüm suyu nasıl yapılır? Beyaz üzüm suyunun faydaları ve yapımı

Beyaz üzüm suyu yapmanın oldukça zahmetli bir iş olduğu düşünülse de sanılanın aksine eğlenceli şekilde yapılabilmektedir. Beyaz üzüm suyu yapmak için öncelikle üzümleri sapından koparmak ve boş bir tencere içerisine atmak gerekmektedir.

Beyaz Üzüm Suyu Nasıl Yapılır?

Sağlık açısından pek çok farklı hastalığa iyi geldiği bilinen beyaz üzümlerin sıvı olarak da tüketimi yapılabilmektedir. Evde sorunsuz olarak beyaz üzüm suyu yapmak isteyen ancak doğru bilgiye erişmek isteyen kişilerin sayısı bir hayli fazla olmaktadır. Evde kolay şekilde beyaz üzüm suyu yapmak için izlenecek olan adımlar şu şekilde sıralanmaktadır:

- İlk olarak beyaz üzümlerinizi güzelce suda yıkayın.

- Beyaz üzümleri saplarından teker teker koparın ve boş bir tencere içerisine yerleştirin.

- Tencere içerisine koyduğunuz beyaz üzümlere yaklaşık 1,5 sürahi su ekleyin.

- Su eklenen tencere içerisine tat vermek amacı ile kendi isteğinize göre toz şeker ilave edin. Önerilen ölçek miktarı 1,5 çay bardağı toz şekerdir.

- Yapmış olduğunuz tüm bu işlemlerin ardından beyaz üzüm dolu olan tencerenizi ocağa koyun ve kaynamak üzere ocağın altını yakın.

- Tenceredeki beyaz üzümler kaynamaya başladıktan sonra ise farklı tat vermek adına bir adet çubuk tarçını tencere içerisine bırakın.

- Tarçın çubuğunu koyduktan yaklaşık 2 ile 3 dakika kadar beyaz üzümleri tekrar kaynamaya bırakın ve sonrasında ise ocağın altını kapatın.

- Beyaz üzümler kaynadıktan ve ocağı kapattıktan sonra içerisine atmış olduğunuz çubuk tarçını tencereden çıkarın.

- Kaynama işlemi sonrasında beyaz üzümleri iyice ezmek ve beyaz üzüm suyu elde edebilmek için blender yardımı ile üzümleri ezmeye başlayın.

- Beyaz üzümleri blender ile ezme işlemi sonrasında tencere içerisinde köpükler birikecektir. Ortaya çıkan köpükleri bir süzgeç yardımı ile boş bir kap içerisine tüm köpükleri alana dek toplayın.

- Tencere içerisinde yer alan beyaz üzüm suyunu tam kıvama gelmesi için bir süzgeç ve kepçe yardımı ile süzme işleminden geçirin. Tüm üzüm sularını aynı şekilde süzme işleminden geçirmeniz gerekmektedir.

- Süzgeç içinde kalan üzüm artıklarını ayırdıktan sonra beyaz üzüm sularını bir sürahi içerisine doldurun.

- Sürahiye doldurma işleminin ardından sürahiyi buzdolabına koyun.

- Buzdolabına koymuş olduğunuz beyaz üzüm sularının tam olarak soğumasını bekleyin.

- Söz konusu olan tüm bu işlemlerin ardından beyaz üzüm sularınız tüketime hazır olacaktır. Sonrasında bardaklara beyaz üzüm sularını koyabilir ve servise hazır hale getirebilirsiniz.

Beyaz Üzüm Suyunun Faydaları ve Yapımı

İnsan sağlığı için oldukça faydası bulunan meyvelerden birisi de beyaz üzümlerdir. Beyaz üzümlerden elde edilen beyaz üzüm suları da son yıllarda giderek tercih edilmekte ve tüketilmektedir. Beyaz üzüm sularının sağlık için faydaları hakkında insanlar daha çok bilgi almak istemektedir. Beyaz üzüm suyunun faydaları şu şekilde sıralanmaktadır:

- Beyaz üzüm suyunun kan sulandırıcı etkisi vardır ve kalp krizi riskini aza indirir.

- Karaciğerde zararlı hücre oluşumunu en aza indirir.

- Kalp hastalığı riskini azaltır ve kolesterolü dengeleme etkisi vardır.

- Beyaz üzüm suyu içinde şeker bulunmakta ve bu şeker hızlıca eriyerek vücudun daha enerjik olmasını sağlar.