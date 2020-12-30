Beyaz Spor Ayakkabılarını Temiz Tutmanın Yolları

Beyaz spor ayakkabılar modanın zamansız parçalarından biri, bu doğru. Bir başka gerçek ise bu ayakkabılarının bakımının hiç de kolay olmadığı! Küçücük bir leke bile beyaz ayakkabıda çok kötü görünüyor ve şıklığı bozabiliyor. İşte beyaz spor ayakkabılarınızı nasıl temiz tutacağınıza dair bazı öneriler...

Islak mendillerden faydalanın

Çantanızda her zaman ıslak mendil bulundurun. Evden tertemiz beyaz ayakkabılarla çıksanız bile gün içinde mutlaka bir yere çarpabilir, ayağınızı sürtebilir, biri ayağınıza basabilir ve ayakkabınız lekelenebilir. İşte bu tarz basit lekeler için anında müdahale gerekir. Bu müdahaleyi de ıslak mendillerle yapabilirsiniz. Böylece lekenin kalıcılığını arttırmasına ve ayakkabınıza yapışmasına engel olabilirsiniz.

Her gün temizleyin



Beyaz spor ayakkabılarınızın temizliğini korumak için çok fazla kir birikmesini beklemek yerine, her kullanımdan sonra silmenizi öneriyoruz. Gün sonunda hafif ıslak bir bezle ya da ayakkabı temizleme köpüğü ile ayakkabılarınızı silmek yeni gibi görünmelerini sağlayacaktır.

Derin temizlik



Her gün ıslak mendil kullansanız bile, spor ayakkabılarınıza arada bir derinlemesine temizlik yapmanız gerekir. Derin temizlik, bağcıkların çıkarılmasını, ayrı ayrı yıkanmasını ve ardından daha hızlı günlük temizlik sırasında genellikle ulaşamadığınız alanları da temizlemeyi içerir. Ayakkabının altını, üstünü, dilini ve her yerini temizlemek için iki haftada bir yeterli bir süre olacaktır.

Uygun depolama

Spor ayakkabılarınızın ömrünü uzatmak için onları uygun bir şekilde muhafaza ettiğinizden emin olmalısınız. Ayakkabılarınızı mümkünse orijinal kutularında saklayın. Eğer orijinal kutuları attıysanız ayakkabı saklamak için özel olarak satılan kutulardan ya da bez torbalardan yardım alabilirsiniz. eğer uzun süre giymeyi düşünmüyorsanız kırışmalarını ve kırılmalarını önlemek için ayakkabıların içine kağıt sıkıştırabilirsiniz.

Ev temizleme ürünlerinden kaçının

Birçok insan spor ayakkabılarını temizlerken deterjan gibi ev temizlik ürünlerini kullanıyor. Ancak bu temizlik malzemeleri uzun vadede ayakkabıların yapısını bozuyor. En ideal temizleme için ayakkabı temizleyici ürünler satın almalısınız.