Besleyin, Güçlendirin; Saçlarınızı Authentıc Beauty Concept İle Yenileyin!

Özenle seçilmiş içeriklerle üretilen; silikon, sülfat, mineral yağlar, yapay renklendiriciler ve paraben içermeyen AUTHENTIC BEAUTY CONCEPT, doğanın bilimle buluştuğu formüller yaratıyor. Markanın REPLENISH serisi de bunlardan biri… Yıpranmış saçlar için akçaağaç ve pekan cevizi içeren seri, saç tellerini güçlendiriyor ve kırılgan saçları mükemmel bir şekilde besliyor.

REPLENISH CLEANSER

Hem besleyici hem de arındırıcı özellikler taşıyan REPLENISH CLEANSER; işlem görmüş ve yıpranmış saçları arındırıyor ve saç tellerini güçlendiriyor. Hidrolize soya proteini içeren formülü ile saç tellerini pürüzsüzleştiriyor.

REPLENISH CONDITIONER, saç tellerini güçlendiriyor ve saç kütiküllerini mühürlüyor. Panthenol içeren, ağırlaştırmayan formülü ise saçı yumuşak, parlak ve kontrol edilebilir hale getiriyor.

REPLENISH SPRAY CONDITIONER

Yıpranmış ve işlem görmüş saçları besleyen REPLENISH SPRAY CONDITIONER; saçı ağırlaştırmadan yumuşaklık ve parlaklık sağlıyor. Ürünün içeriğindeki stearamidopropyl dimethylamine, karışık saçları açıyor.

REPLENISH MASK, saç tellerini yoğun bir şekilde beslerken güçlendiriyor ve kütiküllerin yenilenmesine yardımcı oluyor. Ürünün formülü, saç kütikülü üzerinde koruyucu bir tabaka ve yumuşatıcı bir etki oluşturuyor.

REPLENISH BALM; saçın ekstra bakım ya da koruma ihtiyacı olan alanlarına (örneğin saç boyları ya da uçlarındaki balyajlar) uygulanıyor. Yıpranmış saçları güçlendiriyor, saçları yumuşak ve kontrol edilebilir hale getirirken, fön makinesi hasarından da koruyor.