Beslenmenize Mutlaka Ekleyin: Greyfurtun Bilinmeyen Faydaları

Greyfurt, biraz tatlı biraz ekşi, harika renkli bir turunçgildir. Antioksidan zengini olan greyfurtun sağlığa sayısız faydası bulunuyor.

Yapılan araştırmalar greyfurtun kap hastalıklarından zayıflamaya kadar pek çok etkisi olduğunu gösteriyor.

Greyfurtun faydaları

Yukarıda da belirttiğimiz gibi greyfurt yüksek antioksidan özelliği ile öne çıkıyor. Bu özelliği ile serbest radikallerle savaşıyor ve kanser riskini azaltıyor. Greyfurt özellikle mide kanser, prostat ve kolon kanserine karşı koruyu kalkan görevi yapıyor.

Greyfurt, en yüksek C vitamini içeren besinler arasında yer alıyor. C vitamininin yanı sıra likopen ve potasyum bakımından da zengin olan bu meyve, hücreleri zararlı bakteri ve virüslerden koruyor. Kalp damar sağlığını destekliyor, kan basıncını düşürüyor, tansiyonu ve kan akışını iyileştiriyor.

Öte yandan greyfurt yüksek C vitamini ile bağışıklığı da güçlendiriyor, hastalıklardan koruduğu gibi daha hızlı iyileşmeye de yardımcı oluyor.

Yarım greyfurt 2 gram lif ihtiva eder. Yapılan araştırmalara göre sindirim süresini artıran lifler sayesinde greyfurt iştah kontrolü için etkili meyvelerden biridir.

Greyfurt böbrek taşı oluşumunu önleyici etki gösteriyor. Aşırıya kaçmayan düzenli tüketimi öneriliyor.

Kalorisi düşük bir meyve olan greyfurt diyet dostudur. Bolca lif ve 15’ten fazla vitamin ve mineral içeriyor.

Yarım greyfurtun besin değerlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

25 kalori

13 gram karbonhidrat

1 gram protein

C Vitamini: Günlük ihtiyacın %64’ü

A vitamini: Günlük ihtiyacın %28’i

Potasyum: Günlük ihtiyacın %5’i

Folat: Günlük ihtiyacın %4’ü

Magnezyum: Günlük ihtiyacın %3’ü

Greyfurt suyunun faydaları

Greyfurt suyu kolesterol seviyesine iyi geliyor. Makul miktarlarda düzenli tüketilen greyfurt suyu iyi kolesterol olarak bilinen HDL seviyesini artırıyor.

Taze sıkılmış greyfurt suyu C vitamini zenginidir. Doku bütünlüğünün korunmasından kolajen üretimine kadar pek çok faydası olan C vitamini zengini greyfurt yaraların iyileşmesine de fayda sağlıyor.

Greyfurt soğuk algınlığına, kansere, hazımsızlığa karşı da oldukça etkili bir meyvedir.

1 bardak greyfurt suyu kaç kalori?

1 bardak greyfurt suyu 96 kaloridir. 1 bardak greyfurt suyunda günlük potasyum ihtiyacınızın %11’i vardır.

1 bardak greyfurt suyu, meyvenin lifleri sıkılırken çöpe gittiğinden lif açısından fakirdir. Bu nedenle greyfurt suyu içerken lif desteği için yanında yulaf ezmesi tercih edebilirsiniz.

Greyfurt yerken bunlara dikkat!

Greyfurt bazı ilaçlar ile birlikte tüketildiğinde etkileşime girebiliyor. İlaçlar normal şartlarda, bağırsakta ve karaciğerde bulunan CYP450 enzimiyle parçalanıyor. Greyfurt bu enzimin bir türü olan CYP3A4 enziminin yok olmasına sebep oluyor. Bu durumda ilacın etkisi artarken parçalanması gecikiyor. İlacın etken maddeleri kanda birikerek yüksek doz etkisi yaratıyor ve ilaç zehirlenmesine neden olabiliyor.

Greyfurt ile alınmaması gereken ilaçlar

Kolesterol düşürücü ilaçlar

Alerji ilaçları

Kalp ilaçları

Tansiyon ilaçları

Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar

Epilepsi ilaçları

Nezle-grip ilaçları

İlaç alımı ve greyfurt tüketimi arasındaki süre ne olmalı?

Greyfurt ve ilaç alımı ile ilgili yapılan araştırmalara göre, 250 ml'e denk gelen bir bardak greyfurt suyu veya eşdeğerdeki meyve ilaçlarla etkileşime girebiliyor. Söz konusu etkiler en az 12 saat sürdüğünden özellikle antibiyotik kullanmadan önce greyfurt tüketilmemesi öneriliyor.