Beslenmenize Eklemeniz Gereken Probiyotik Yiyecekler

Probiyotiklere ilgi 1990'larda, insanların sağlık yararları hakkında bilgi edinmeye başladıkları zaman başladı. O zamanlar, doktorlar sindirim sorunlarına yardımcı olmak için probiyotikler önermeye başladı.

Probiyotikler nasıl çalışıyor?

İlk olarak, probiyotikler iyi bakterilerin yerine geçer. Biz iyi bakterileri de antibiyotik tarzı ilaçlar kullandıkça kaybediyoruz. İşte probiyotikler vücudunuzun düzgün çalışmasını sağlayan iyi ve kötü bakterileri dengeler.

En önemlisi, probiyotikler gıdanın bağırsaklarınızda hareket etmesine izin vererek sindirim sisteminize yardımcı olur. Probiyotiklerin önlediği ve tedavi ettiği durumlardan bazıları; irritabl barsak sendromu, enflamatuar barsak hastalığı, enfeksiyöz diyare ve antibiyotikle ilişkili diyaredir. Bazı araştırmacılar ayrıca, soğuk algınlığı ve alerjileri önleyebileceklerini, cilt durumlarına yardımcı olabileceklerini ve ağız sağlığımızı iyileştirebileceklerini savunmaktadır.

İşte günlük olarak tüketmeniz gereken probiyotikler;

1-YOĞURT

Aklınıza gelebilecek en basit, en iyi ve en yaygın ve popüler probiyotik ile başlayalım. Yoğurt en iyisidir. Aramanız gereken şey keçi sütlü yoğurt. Ayrıca, yoğurtun ekstra probiyotik formları ile aşılanmış olup olmadığını görmek için etiketi kontrol edin.

Büyük bir probiyotik olmasının yanı sıra, keçi sütünden yapılan yoğurt, protein, mineral ve vitamin kaynağıdır. Daha da önemlisi, keçi sütlü yoğurtun, inek sütüne göre sindirimi daha kolaydır. Ayrıca, ineğin sütü alerjen olabilir.

Son fakat en az değil, mısır şurubu etiketini kontrol edin. Bazı yoğurtlar, özellikle meyve türleri, yüksek fruktozlu mısır şurubu ve suni tatlar ve tatlandırıcılar bakımından zengindir. Onları satın almayın.

2-KEFİR

Kefir bir diğer popüler probiyotiktir. Keçi sütünden ve kefir tanelerinden fermente edilen kefir, laktobasil ve bifidobakterilerde yüksektir. Daha da önemlisi, kefir antioksidanlarca yüksektir. Kefir hakkında dikkat etmeniz gereken şey, organik versiyonun en iyisi olduğudur. Hatta ev yapımı en iyisidir.

3-KOMBUCHA ÇAYI

Son 10 yılda, kombucha çayı en popüler içeceklerden biri haline geldi. Yeşil çay bile kombucha çayından sonra popüleritesini kaybetti. Sağlıklı bağırsak bakterileri bakımından zengin olan kombucha, kilo vermenize yardımcı olan fermente edilmiş bir probiyotik içecektir.

4-ELMA SİRKESİ

Bu listeyi bulabileceğiniz en sağlıklı yiyecek ve içeceklerden biriyle bitiriyoruz: elma sirkesi. Elma sirkesi ev temizliğinde de kullanılan temel maddedir. Sebebi basittir: ucuz bir içecek ve bir dizi vitamin ve sağlık yararları var. Bunlardan biri, elbette vücudunuza iyi bakteri sağlamasıdır. Sirkeyi tüketmenin en iyi yolu, bir salata sosu olarak kullanmak. Bir diğer yöntem ise sabahları bir tatlı kaşığı sirkeyi bir bardak ılık suya karıştırıp içmek. Tabii ki bir mide probleminiz yoksa.

MAHMURE ÖZEL