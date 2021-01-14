Besin Mayası Nedir ve Faydaları Nelerdir?

Besin mayası nedir?

Besin mayası veya diğer adı ile beslenme mayası, ‘Saccharomyces cerevisiae’ olarak bilinen maya türünün inaktif halidi. Özellikle vegan ve vejetaryen yemeklerinde sıklıkla kullanılan, popülerliği her geçen gün daha da artan gıda ürünlerinden biri haline geldi.

Besin mayasının tadı tuzludur ve peynire benzer. Tadı net bir şekilde tanımlanamayan ve ‘umami’ olarak isimlendirilen grupta bulunmaktadır. Toz halinde ve granül şeklinde satılmaktadır. Besin mayası zengin vitamin, mineral, aminoasit ve antioksidan kaynağıdır. Her çeşit beslenme tarzına sahip insanlar tarafından tercih edilebilir ve kullanılabilir. Özellikle B vitamini ve ‘esansiyel aminoasit’ denilen dışarıdan almak zorunda olduğumuz aminoasitleri içermektedir.

B6 ve B12’den zengin

Besin mayasının B vitaminlerinden özellikle B6 ve B12’den zengindir. Bu vitaminlerden B12 vitamini yalnızca hayvansal kaynaklarda bulunduğundan, bu kaynakları tüketmeyen veganlar, alınması gereken bu vitaminlerden yoksun kalırlar ve bu eksiklik sonucunda kan hücrelerinin oluşumunda azalma ve sinir sistemi rahatsızlıkları gibi ciddi sağlık sorunları görülebilir. Bu etkilerin görülmemesi için besin mayası özellikle veganlar tarafından tüketilebilecek etkili bir gıda ürünüdür.

İçinde kalp sağlığını koruyan beta glukan bulunuyor

Besin mayası antioksidan özelliğe sahiptir. İçeriğindeki güçlü antioksidanlar sayesinde ağır metallerin ve serbest radikallerin sebep olduğu hasarlara karşı vücudu koruyor ve toksinlerden uzaklaştırıyor. Ayrıca besin mayası içeriğinde bir tür karbonhidrat olan beta glukan bulundurur. Beta glukan ile ilgili yapılan çalışmalarda, beta glukanın kalp sağlığını koruma, kan şekerini düzenleme, kolestrol seviyelerini düşürme ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağladıkları bildirilmiştir.