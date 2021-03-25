Bergamot Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Bergamot Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Bergamot ağacı yaklaşık 4 metre boyunda, turunçgiller familyasına ait bir ağaç türüdür. İnsan sağlığı için çok faydalı olan bergamot, bergamot ağacından elde edilir.



Bergamot Ağacı Nedir? Bergamot Ağacı Hakkında Bilgi



Bergamot ismi ülkemizde bulunan Bergama bölgesiyle doğrudan ilişkilidir. 16. yüzyılda Çin'den Akdeniz'e getirilen ağaç ilk olarak Bergama'da yetiştirilmeye başlanmıştır. Bu nedenle adı bergamot ağacı olarak anılmaya başlanmıştır. Daha sonra ağaç, pek çok dile de aynı isimle geçmiştir. Osmanlı tıp kitaplarında bergamot ağacından narenç ve ağaç kabuğu gibi isimlerle bahsedilmektedir.



Bergamot Ağacı Latince İsmi



Bergamot ağacı Latince "Citrus Bergamia" olarak adlandırılır.



Bergamot Ağacı Özellikleri



Bergamot ağacı, turunçgiller familyasının pek tanınmayan bir türüdür. Bergamot ağacı meyvesi ve yapısı bakımından limon ağacını andırır. Bergamot ağacının meyvesinde kabuk kısmı biraz daha pürüzlü yapıdadır. Bergamot ağacının boyu 4 metreye kadar çıkabilir. Ağaç 1 metre boya ulaştığında meyve vermeye başlar. Güzel kokulu ve portakal, limon benzeri meyveleriyle dikkat çeker.



Bergamot Ağacı Nerede Yetişir?



Bergamot ağacının anavatanı Çin'dir. Ilıman iklim özelliği görülen bütün bölgelerde rahatlıkla yetişen bergamot ağacına Fildişi Sahilleri ve Gine'de de rastlanır. Ülkemizde özellikle Antalya ve Muğla bölgelerinde bergamot ağacı yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bergamot ağacı dikildikten 3 yıl sonra verim göstermeye başlar. Bu nedenle ülkemizde yetişmek için uygun ortamı olsa da pek fazla tercih edilmez.



Bergamot Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?



Bergamot seralarda ve evde saksı içinde yetiştirilmeye uygundur. Ev ortamında süs bitkisi olarak rahatça yetiştirilir. Evde saksıda bergamot yetiştiriciliğinde fidan, toprak ve torf dolu bir saksıya dikilebilir. Fidanın yaz aylarında 3 günde bir, kışın ise 7-10 günde bir sulanmaya ihtiyacı olur.

Açık alanda bergamot ağacı yetiştirmek için fidanın kazılı çukurlara aşılı kısmı dışarıda kalacak şekilde dikilmesi gerekir. Açık alanda bergamot yetiştiriciliğinde budama, gübreleme ve sulama saksı içi yetiştiriciliğiyle aynı olur. Yılda bir kez fazlalık sürgünlerin temizlenmesiyle daha hızlı gelişir.



Bergamot Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?



Bergamot ağacı yetiştiriciliğinde ağacın sağlıklı olması için düzenli sulamaya ve budamaya ihtiyacı vardır. Bergamot dikimden 2 yıl sonra meyve üretmeye başlayan ve geç gelişim gösteren bir ağaç türüdür. Bergamot ağacı yetiştiriciliği evlerde saksı içinde veya açık alanda gerçekleştirilebilir. Her iki durumda da gübreleme, sulama ve budama aynı şekilde yapılır.



Bergamot ılıman güneşli ve hafif gölgeli yerlerde yaşamayı sever. Saksıda bergamot yetiştiriciliği için yaklaşık 15-20 litrelik bir saksı yeterli olurken açık alanda ortalama 30*30 büyüklüğünde kazılan bir çukura fidan dikimi yapılmalıdır. Yazın çok su isteyen bergamota 3 günde bir yeterli su verilmelidir. Yaşını almış bergamotlarda budama işlemi ekim aylarında yapılır.



Bergamot Ağacı Faydaları Nelerdir?



Bergamot;

-Esans ve yağ olarak kas ve kemik tutulmalarında kullanılabilir.

-Kabuğundan reçel yapılarak tüketildiğinde sindirim sorunlarına iyi gelir.

-Mide ve bağırsak sorunlarını çözer. Metabolizmayı hızlandırır.

-Boğaz enfeksiyonlarına iyi gelir.

-C vitamini bakımından zengindir ve antioksidan etkisi vardır.

-Böbrek taşı ve kumu oluşumunun önüne geçer.

-Kafein içeriği sebebiyle uykulu hissetmenin önüne geçer.

-Üst solunum yolu hastalıklarının oluşmasına engel olur.

Bergamot Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Bergamot Ağacı Kullanım Alanları



Bergamot ağacının kendisi ve meyvesi pek çok hastalığa iyi gelir. Bu nedenle gıda ve sağlık alanlarında kullanımına sıkça rastlanır. Bergamot kabuğundan elde edilen esans bitki çaylarında hoş koku vermesi sebebiyle kullanılır.



Eski yüzyıllarda sağlığa faydaları sebebiyle tıp alanında geniş bir kullanım alanına sahip olan bergamot, günümüzde soğuk algınlığı gibi hastalıklarda esans veya çay olarak kullanılmaktadır. Bergamot yaprağının çiğnenmesi ağızdaki kötü kokuları giderdiği için ağız içi sorunlarında alternatif bir çözüm olarak kullanılır. Bergamot hoş kokusuyla siyah çayın tadının burukluğunu azaltmak için kullanılır. Ayrıca çeşitli sindirim ve mide ilaçlarında da bergamot esansı yer alır.