Bentonit Kili Nedir, Nasıl Kullanılır? Bentonit Kili Faydaları

Özellikle saç ve cilt bakım maskelerinde kullanılan benoit kili nedir, faydaları nelerdir merak ediliyor. İçeriğindeki doğal mineraller sayesinde cildi derinlemesine temizleyen benoit kili bilgilerine gelin hep birlikte bir göz atalım.

Bentonit kili nedir?

Birçok ürün için "olmazsa olmaz" niteliği taşıyan bentonit, saç ve cilt bakım maskelerinin de hammaddesini oluşturuyor. Bentonit , yaklaşık 66 milyon yıl önce volkanik külün ayrışmasıyla oluşmuş, taşınan tabakalı bir kil olarak tanımlanabilir. Hidratlı alüminyum silikat veya montmorillonitten oluşur ve smektit mineral grubunun bir üyesidir.

Bentonit, suyla temas ettiğinde orijinal boyutunun 12-24 katı şişen doğal bir kildir. Bentonit kili, inceliği ve suyla temas ettiğinde önemli ölçüde şişmesine neden olan yüksek emici yapısı ile diğer benzer malzemelerden kolayca ayırt edilir.

Bentonitlerin farklı türleri vardır, ancak en yaygın olanları granül (kedi kumu gibi) ve ince toz formunda üretilir.

Benoit kili faydaları nelerdir?

Suyla karıştırıldıktan sonra negatif elektrik yüklü bir ortam oluşturan sodyum bazlı doğal bentonit, yapısı gereği toksinleri vücuttan çıkartıyor, içerdiği mineraller de deri tarafından emiliyor. Bu nedenle bentonit kili cilt bakım maskelerinde hammadde olarak kullanılıyor.

Bentonit kili negatif yüklüdür, ancak sıvı ile aktive edildiğinde, pozitif yüklü iyonlarla dolar ve toksinleri çeker. Toksinlere bağlanır ve maske sayesinde toksinler hızla dışarı atılır.

Bentonit kili bu özelliği ile kafa derisinden fazla miktarda pislik ve yağ çeker. Bu da kepek, saç derisi yaraları ve diğer sorunların riskini azaltır.

Benoit kili nasıl yapılır?

Bentonit kili bu özelliği ile saç derisinden fazla miktarda pislik ve yağ çeker. Bu da kepek, kafa derisi yaraları ve diğer sorunların riskini azaltır.

Benoit kili nasıl uygulanır?

Birikmiş kir ve yağı çıkarmak için saçınızı hafif bir şampuanla yıkayın.

Saçlarınız hala nemliyken, hazırlanan bentonit kil saç maskesini uygulayın.

Yavaşça köklerden uçlara doğru ilerleyin ve tüm saç tellerinin düzgün bir şekilde kaplandığından emin olun.

Maskeyi 20 dakika kadar saçınızda bekletin.

20 dakika sonra saçınızı ılık suyla yıkayın ve tüm kilin yıkandığından emin olun.

Maske sonrası saç kremi uygulayabilirsiniz.

Bu saç maskesini ayda bir veya iki kez uygulayabilirsiniz.

Elma sirkesi ile birlikte, bu bentonit kil maskesine aloe vera suyu, bal, zeytinyağı veya birkaç damla esans yağı da ekleyebilirsiniz.

Saçınızın uzunluğuna bağlı olarak malzemelerin miktarını değiştirebilirsiniz.

Bentonit kili kullanırken metal kapların ve kapların kullanılmasından kaçınmak önemlidir. Her türlü metal madde kili kirletir ve etkinliğini düşürür. Sadece tahta, plastik veya cam bir kap ve kaşık kullanın.