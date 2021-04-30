Benjamin Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Benjamin Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Benjamin çiçeği; çok özel bir çiçek olmasıyla birlikte faydaları ile de çok bilinir. Çok kolay olmasa dahi doğru şartlar ile Benjamin çiçeğini yetiştirmek mümkündür. Sağladığı yararların dışında yaprakları ile görsel anlamda güzelliğiyle hayran bırakmaktadır. Bulunduğu yerin havasını değiştiren bir yapıya sahiptir

Benjamin Çiçeği Nedir?

Benjamin çiçeği; yemyeşil ve uzun yapraklara sahip olmasıyla bilinir. Güneş ışığını çok seven bu çiçek; ışığa maruz kaldığı sürece güneşe doğru eğilim gösterir. Bundan ötürü de başka çiçeklere nazaran daha fazla güneş ışığına gereksinim duyar. Aydınlık ortamlar, bu çiçek adına uygundur. Fakat dolaylı şekilde güneş ışığı alması gerekir. Yapraklarının yer aldığı ortamda etraftaki objelere temas etmemesi çok önemli faktörlerden birisidir.

Benjamin Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Benjamin çiçeği; aydınlık olan ortamlardan hoşlanır. Bunun yanı sıra güneş ışığına direkt maruz kalmaktan hoşlanmaz. Benjamin çiçeğini dolaylı bir şekilde güneş alan bir yere koymak, çiçeğin sağlığı açısından oldukça önemlidir. Benjamin çiçeği; yerinin devamlı değiştirilmesinden hiç hoşlanmaz. Bu yüzden konumlandırılması çok iyi yapılmalıdır. Benjamin çiçeği; aydınlık, dolaylı yoldan güneş ışığı alan, esintiye ve rüzgara maruz kalmayacağı bir yerde konulmalıdır. Benjamin çiçeği; toprakta bulunan minerali hızlı bir şekilde tüketen bir bitki türüdür. Bu yüzden de her sene sürekli olarak toprağı değiştirilmelidir. Bununla beraber köklerine tuz biriktiren benjamin çiçeğinin, toprak değişimi düzenine çok önemlidir. Toprakta biriken fazla tuz, çiçeğin yapraklarını dökmesine sebep olur.

Benjamin Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Benjamin çiçeğinin çoğaltılması oldukça kolaydır. Bununla beraber çoğaltma yöntemleri;

- Benjamin çiçeğinde birçok dal ve gövde bulunuyorsa, bunlardan birinin gövdeye yakın bir yerden kesilmesi gerekir.

- Ardından belli bir süre boyunca suya koyup köklenmesi sağlanır.

- Bu işlemlerden sonra köklenmiş olan dal, yeni bir saksı içerisine ideal toprak ve ideal saksı ile ekerek yeni benjamin çiçeği sağlanır.

- Ofislerde, iş yerlerinde, evlerde çok fazla büyüyen ve alt kısımda yapraklarını döken benjamin çiçeğinin altındaki boşluk, bitkinin toprağından çıkan gövdenin 30 santimetre üzerinden keserek, çiçeği aynı köklendirme uygulamasına tabi tutup, ikinci bir benjamin çiçeği elde edilir.

- Benjamin çiçeğinin saksıda kalan kesilmiş kısmını hava akımından korumak için burayı, mum ya da silikon gibi malzemeler kullanıp hava ile temasını kesmek gerekir.

- Zaman içerisinde toprak içerisinde kalan bölüm yaprak vermeye başlar.

- Birinci ve ikinci benjamin çiçeğinde aynı yetiştirme, bakım ve sulama uygulamaları yapılmalıdır.

Benjamin Çiçeği Nasıl Sulanır?

Benjamin çiçeğinin sulanmasındaki en önemli husus; suyun toprakta her bölgeye dağıtılmadır. Sulama esnasında çiçeğin alışkın olduğu ve adaptasyon sağladığı su oranı sabit olmalıdır. Olumsuz bir durum görülmesi halinde sulama tekniklerinin gözden geçirilmesi oldukça önemlidir. Pek çok bitkide olduğu üzere benjamin çiçeğinde çok az sulama, çiçeğin kurumasına, çok sulanması ise çiçeğin yapraklarının dökülmesine sebep olacaktır.

Evde Benjamin Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Evde benjamin çiçeği yetiştiriciliği yapılabilir.

Benjamin Çiçeği Latincesi

Benjamin çiçeği Latincesi; Ficus Benjamina'dır.

Benjamin Çiçeği Özellikleri

Benjamin çiçeğinin özelliklerinin aşağıdaki gibi sıralanması doğru olacaktır;

- Benjamin çiçeği; çok fazla yerinin değiştirilmesinden hoşlanmayan bir çiçek türüdür. Yerine uyum sağlaması zordur. Bu yüzden devamlı yerinin değiştirilmemesi gerekir.

- Güneş ışığını çok seven bir çiçek olmasının yanı sıra, dolaylı yollardan güneş ışığı almayı sever. Bu yüzden direkt güneş ışığı alan bir yerde değil, dolaylı bir şekilde güneş ışığı alan bir yerde konulması önemlidir.

- 800 değişik çeşidi olduğu bilinen bu çiçeğin, bazı çeşitleri ufak kalırken bazı çeşitleri ise büyük ağaçlara dönüşebilmektedir.

- Daha ufak boyutlarda olan benjamin çiçeği türleri, iç ortamlarda yetiştirilmek açısından oldukça müsaitlerdir.

Benjamin Çiçeği Faydaları

Benjamin çiçeğinin, insan sağlığı açısından faydalarının olduğunu belirtmek önemlidir. İnsan sağlığı açısından faydaları konusunda bilinen benjamin çiçeği, mis kokusu sayesinde bulunduğu yerin hoş bir kokuyla dolmasına olanak tanır. Bir başka faydası ise; yüksek sesi emmesidir. Benjamin çiçeğinin aynı zamanda motivasyonu arttıran bir etki oluşturduğu da söylenebilir. Benjamin çiçeği; pek çok hastalığa karşı koruyup hafızanın güçlenmesine yardımcı olur. Bilhassa kış mevsiminde soğuk algınlığına karşı oldukça etkili bir çiçek türüdür.