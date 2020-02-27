'Ben Marxist Değilim' Oyunu İzmirli Tiyatrosevetlerin Karşısında!

Karl Marx’ı daha iyi tanımak ve düşüncelerini daha iyi analiz etmek istiyorsanız linki tıklayın. Nazım Hikmet Kültür Merkezi’ndeki bu oyunu kaçırmayın!

Kapitalizmin insanların özgürlüğü adına sunduğu birçok şeyin aslında hayatlarını etkisi altına aldığı olgusuna değinen oyunda, Karl Marx’ın fikirlerinin hala geçerli olup olmadığını kendi düşüncelerinizle yorumlayacaksınız. Sosyalizm, Kapitalizm, kölelik, emek kelimelerinin anlamlarını yeniden sorgulayacak bir yandan da Marx’ın hayatını izleyeceksiniz.

Bu bir ilandır.

Büyük filozofun yaşamını ve düşüncelerini öğrenmek istiyorsanız linki tıklayın.

Karl Marx’ın yaşamını mercek altına alan bu oyunda dünyaya bıraktığı önemli eserlerin nasıl yazıldığını, devrimci eşinin emeklerini, kızını, günlük hayatını yaşadığı zorlukları gözlemleyeceksiniz. Bir taraftan da yakın tarihe başka bir pencereden bakacak, 1850’li yıllar ile günümüzü karşılaştıracaksınız.

Paranın gücünü ve hayatlarımıza olan etkisini çarpıcı bir dil ile anlatacak bu oyunu Marx’ın anlatımıyla izlemek için linki tıklayın.

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