Bella Hadid 90'ların Şapka Modasını Geri Getirdi

Bella'nın son zamanlardaki sokak stiline bakacak olursak 90'ların stilinin tozlu köşelerinden geri dönen yeni bir aksesuara odaklandı: kova şapka.

Evet bu kova şapkaları son günlerde sıkça kullanan Hadid sayesinde sokaklarda da görmeye başlayacağız gibi duruyor.

Ünlü model New York Moda Haftası gösterisini 13 Şubat'ta tamamladıktan sonra, siyah büyük bir trençkot ve kot pantolonunu kova şapkasıyla tamamladı.

Ertesi gün, 14 Şubat'ta desenli olmasa da, Sevgililer Günü'ne uygun pembe bir kova şapkasıyla New York'taydı.

Yaza kadar bu kova şapkaları bol bol göreceğiz gibi duruyor. 90'lar modasına sempatiniz varsa hemen bir tane edinmelisiniz bizden söylemesi :)