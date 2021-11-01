Bel Soğukluğu Nedir, Bulaşıcı Mı? Bel Soğukluğu Belirtileri ve Tedavisi

Cinsel ilişkiyle bulaşan bir hastalık olan bel soğukluğu kuluçka süresi 2-30 gündür; ancak genellikle enjekte olduktan sonra belirtiler 4-6 gün içinde ortaya çıkabilir. Bu hastalıkta cinsel organdan sperme benzer damlalar halinde sıvılar gelir, özellikle erkeklerde üre boşaltımı sırasında ve sonrasında cinsel organda yanma hissi meydana gelir.

Bel soğukluğu nedir?

Bel soğukluğunun üretra yani idrar kanalında, cinsel yolla bulaşan bakterilerin oluşturduğu bir enfeksiyon olan bel soğukluğu karakteristik olarak üretra akıntısı ve idrarda şiddetli yanma şikayeti ile kendini gösterir. Akıntının rengi sarı, yeşilimsi veya gri olabilir.

Bel soğukluğu bulaşıcı mı?

Bel soğukluğu olan hastalar en kısa sürede bir ürolojik test yaptırmalı ve bakterinin cinsine göre ilaç kullanmalıdır. Bel soğukluğu hastalığı kişinin kısır kalmasına ve cinsel ilişki durumunda karşı tarafın da bakteriyi kapması neticesinde karşı cinsin de kısır kalmasına neden olmaktadır. Bel soğukluğu bu bağlamda çok ciddi bir hastalıktır ve bulaşıcı özellik taşır.

Bel soğukluğu belirtileri nelerdir?

Belsoğukluğu genellikle cinsel ilişkiden ortalama olarak 4-6 gün sonra belirti vermektedir. Bunlar:

Cinsel organdan (erkekte penis ucundan, kadınlarda vajina içinden) gelen irin gibi sarımtırak ve kıvamlı sıvı akıntılar

Pelvik İltihabi Hastalık: Pelvik iltihabi hastalık kadınlarda kısırlık nedenidir.

Adet dışı kanama

Kronik kasık ağrıları

İdrar yapma esnasında ağrı, acı ve yanma hissi (sistit)

Sık idrara çıkma (pollaküri)

Boğaz ağrısı (farenjit) şeklindedir.

Bel soğukluğu neden olur?

Bel soğukluğu en sık cinsel organlar, idrar yolu, rektum veya boğazı etkiler. Kadınlarda, rahim ağzına da bulaşabilir. Anneleri enfekte olursa bebekler doğum sırasında enfekte olabilir. Bebeklerde gonore en sık gözü etkiler.

Bel soğukluğundan korunmanın en etkili yolu korunmasız cinsel ilişkiden kaçınmaktır.

Bel soğukluğu tedavisi

Bel soğukluğunda erken teşhis ve tedavi oluşabilecek her türlü komplikasyonun önüne geçmede temel faktördür. Tedavide olgunun derecesi verdiğimiz antibiyotiğin cinsini, süresini veya sayısını etkilemektedir. Hekimlerin önerdiği antibiyotik tedavileri sorundan kurtulmak için uygun yöntemlerdendir.