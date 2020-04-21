Bel Fıtığı Olanlar Nelere Dikkat Etmeli?
"Bel fıtığı olanların öksürmekle, ıkınmakla, gülmekle, ayakta durmak, oturmak ve öne eğilmekle ağrısının artacağını söyleyen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç.Dr.Ahmet İnanır bel fıtığı olanların dikkat etmesi gereken şeyleri açıkladı. "
Bel fıtığı, omurların arasında yer alan ve bir tür süspansiyon görevi gören jölemsi yumuşak kısmın sert dış kapsülünü aşarak dışarı çıkması ve sinirlere basınç yada baskı uygulayarak ağrı, uyuşma, karıncalanma veya kuvvet kaybına yol açması durumudur.
Bel Fıtığı Olanlar Nelere Dikkat Etmeli
- Ani hareketlerden kaçınılmalı
- Ağır kaldırılmamalı, kaldırılan nesnelerin ağırlığına dikkat edilmeli
- Hafif sporlar yapılmalı, beli zorlamaktan kaçınmalı
- Uzun süreli olarak aynı pozisyonda kalınmamalı
- Eğilirken dizleri kırarak bel düz olarak eğilmeye dikkat edilmeli
- Omurgayı zorlayacak ve zedeleyecek hareketler yapılmamalı
- Kilo almamalı, kilolu olanlar mutlaka normale dönmelidir
- El çantası yerine hafif sırt çantası tercih edilmeli.
- Çok fazla ayakta durulmamalı
- Sırt üstü veya yan yatmak tercih edilmeli
- Dik oturulmalı ve bel desteklenmeli
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