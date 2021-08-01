Bel Ağrısını Tetikleyen Sebepler Nelerdir?

Bel ağrısı sıklıkla ağrı, yanma ya da batma şeklinde hissedilebilir. Ağrının hissedildiği bölge kimi vakalarda noktasal olarak belirlenebilirken kimi vakalarda dağınık bir halde görülebilir. Bel ağrısının birden fazla nedeni olabilir. Ancak sebebi ne olursa olsun ağrı hissedilen doku genişleyip kalınlaşır. Kalınlaşma sonucu daha fazla ağrıya sebep olabilir. Sinirlerin üzerine denk gelmesi durumunda ise bacak ağrısı, uyuşma, idrar kaçırmaya sebebiyet verebilir.

Bel ağrısı farklı şekillerde hissedilebilir

Bel ağrıları iki ağrı başlık altında incelenebilir. Bu ağrı başlıkları akıt ağrılar ve kronik bel ağrılarıdır.

Akut bel ağrıları en az 6 haftadan kısa süredir devam eden ağrı çeşididir. Bu ağrı çeşidi tedaviye gerek duyulmadan kendiliğinden geçebilir. Kronik bel ağrıları ise 3 aydan uzun süredir devam eden ağrılardır. Ağrı hissedilen bölgede şişlikte görülebilir. Kronik bel ağrılarının uzman hekim tarafından kontrol ve tedavi edilmesi oldukça önemlidir.

Bel ağrılarının birçok sebebi olabilir

Bel ağrılarının birden fazla sebebi olabilir. Bu sebepleri detaylı olarak incelemek gerekirse;

Yaralanmalar: Omurga kırıkları sıklıkla yaralanmalar sonucu oluşur. Yüksekten düşme, trafik kazası, yüksek enerjili kazalar sonucunda bel ağrıları görülebilir.

Bel fıtığı: Ağır kaldırma, uzun süreli hareketsiz çalışma, fazla kilo bel ağrısına zemin hazırlayabilir. Fıtık ilk olarak kendini bacak ve bel ağrısı olarak belli edebilir. Tedavi edilmediği takdirde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Bel kayması: Uzun süre iyileşmeyen kırıklar sonucu ilerleyen yaşlarda bel kayması görülebilir. Bel kayması sıklıkla bacak ağrısı ve bacak çekme belirtileri ile anlaşılmaktadır.

Enfeksiyonlar: Omurgada görülen enfeksiyonların çoğu bel bölgesinde oluşmaktadır. Sigara tüketimi, beslenme bozukluğu, obezite ve çeşitli kanserler enfeksiyona yol açabilir.

Romatizmal hastalıklar: Başta kemik erimesi olmakla beraber ağrı, stres ve metabolik sorunlarda bel ağrısına sebep olabilir.