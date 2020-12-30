Bel Ağrılarınız Geçmiyor mu? Sebebi Büyük Göğüsler Olabilir

Göğüs küçültme nedir?

Göğüs küçültme, gereğinden fazla büyüklüğe sahip göğüslerin ideal ölçülere getirilmesi için gerçekleştirilen operasyonlardır. Çok büyük göğüslerin, uzun vadede deformasyon olasılığının daha fazla olmasının yanı sıra, vücudun denge noktasının üzerinde ciddi bir ağırlığa sebep olma durumu vardır. Bu ağırlık, orta ve uzun vadede, kas ve eklem hastalıklarına neden olabilir ve günlük etkinlikler üzerinde sürekli olarak negatif etkiye neden olur. Bu bakımdan, göğüs küçültme ameliyatı sıkça tercih edilir.

Göğüs küçültme ameliyatı, boyun ve sırt ağrısının yanı sıra büyük göğüslerin neden olabileceği diğer sorunları gidermek için güvenli ve etkili bir prosedürdür. Çoğu durumda, gençlerin meme küçültmeden önce göğüslerinin gelişmesinin bitmesini beklemeleri önerilir. Ancak belirtiler kızınızın günlük işlerini zorlaştırıyorsa veya yaşam kalitesini bozuyorsa, büyümesini bitirmemiş olsa bile göğüs küçültme mümkün olabilir. Göğüsleri henüz tam olarak gelişmemişse, yaşamın ilerleyen dönemlerinde ikinci bir ameliyat gerekli olabilir.

Tüm ameliyatlarda olduğu gibi meme küçültmede de bazı riskler söz konusudur. Ancak kurul sertifikalı, deneyimli bir cerrahın elinde bu riskler genellikle düşüktür. Göğüs küçültme ameliyatı genellikle kronik sırt ağrısını, boyun kası spazmlarını ve büyük göğüslere bağlı omuz ağrısını hafifletir. Diğer yaygın faydalar arasında daha iyi duruş, daha iyi göğüs görünümü ve göğüslerin altında daha az cilt tahrişi bulunur. Ameliyat ayrıca kızınızın kendi imajına da yardımcı olabilir ve onun fiziksel aktiviteye daha rahat bir şekilde katılmasını sağlar.

Genel olarak, meme küçültme ameliyatının ana riskleri herhangi bir ameliyatla aynıdır: enfeksiyon, kanama, yaralar ve kan pıhtıları. Kızınızın ameliyat sonrası meme uçlarında ve areolada uyuşma olabilir. Göğüslerinin içinde ve dışında kalıcı bir iz kalacağını fark etmesi de önemlidir. İzler zamanla kaybolur ama asla kaybolmaz.

Sütyen askısı baskısı nedeniyle derin omuz olukları geliştirmişse, bu oluklar muhtemelen ameliyattan sonra kalacak, ancak basınç azalacaktır. Bazı durumlarda meme küçültme ameliyatı emzirmeyi zorlaştırabilir. Ancak bu genellikle kullanılan cerrahi tekniğe bağlıdır. Kızınızın cerrahıyla kullandığı teknik ve emzirmeyi engelleme olasılığı hakkında konuşun.

Ameliyattan sonra biraz ağrısı olsa da, genellikle ağrı kesici ilaçlarla etkili bir şekilde kontrol edilebilir ve normalde uzun sürmez. İyileşme genellikle birkaç hafta sürer, ancak iki hafta içinde kızınız büyük olasılıkla birçok günlük aktiviteye devam edebilir. Kaldırma ve diğer fiziksel aktiviteler genellikle meme küçültme ameliyatını takiben dört haftaya kadar kısıtlanır. Hiç büyük, dolgun göğüslere sahip olmak bir lütuftan çok bir lanet olabilir mi? Bu özellikle, yaşlandıkça bu fazla ağırlığı yanınızda taşıdıkça doğru görünüyor.

Her zaman bol miktarda göğüs göğsünüz olmuş, kiloda dalgalanmalar olmuş veya hamilelikten sonra göğüs büyüklüğünüzün artmış olması, daha büyük fincan büyüklüğünüzden rahatsızlık duyabilir. Göğüsleriniz vücudunuzun geri kalanıyla orantısız olduğunda, bu fazla kilo dengenizi bozarak duruşunuzda, boynunuzda veya omuzlarınızda sorunlara neden olabilir. Belinizde ilaca veya tedaviye cevap vermeyen ağrıdan rahatsızsanız, göğüs küçültme ameliyatı cevap olabilir.

Meme küçültme sırt, boyun ve omuz ağrılarına çözüm olabilir

Belinizdeki kronik ağrınızın sırtınızla hiçbir ilgisi olmayabilir ve her şeyin göğüs büyüklüğünüzle ilgisi olabilir. Göğüslerinizin ağırlığını belli bir şekilde taşıyarak telafi ediyorsanız sırtınızda strese neden olabilir. Göğüs küçültme ameliyatı, boynunuzun ve omuzlarınızın yanı sıra sırtınızdaki gerginliği de hafifletebilir. Göğsünüzden bu kadar fazla kilo aldığınızda aradaki farka inanamayacaksınız.

Meme küçültme ameliyatı sırasında neler beklenmeli?

Göğüs küçültme ameliyatı ayakta tedavi prosedürü olarak yapılır. Ofise vardığınızda size anestezi veya intravenöz sedasyon sağlanacaktır. Göğüslerinizde küçük kesiler açılır ve göğüslerin boyutunu küçültmek için yağların yanı sıra fazla doku alınır. Kesiler kapatılacak ve iyileşmeniz için eve gönderileceksiniz. Bandaj giyeceksiniz ve şişliği azaltmak ve rahatsızlığı en aza indirmek için bir destek sütyenine ihtiyacınız olabilir. Kesilerinizin bakımı ve aktivite kısıtlamaları konusunda size bilgi verilecektir.

Meme küçültme ameliyatının faydaları hakkında daha fazla bilgi edinin

Büyük göğüs problemi yaşıyorsanız, bundan kurtulmanın çok da zor olmadığını bilmelisiniz. Ancak bunun için elbette uzman hekimlerle görüşmeli ve bilimsel tıbbi bilgi edinmelisiniz. Tıp otoriteleri dışında size gerçek anlamda fayda sağlayacak herhangi bir alan yoktur. Hiçbir şekilde bilimsel olmayan yöntemlere başvurmamalı ve kliniklerden destek almalısınız. Her ne kadar hekimler tarafından kolaylıkla gerçekleştirilebilen uygulamalar olsa da, göğüs küçültme tıp dışındaki denemelerle ciddi sorunlara dönüşebilir.