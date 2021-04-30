Begonya Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Begonya Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Begonya çiçeği özellikle ılıman iklimleri çok sever. Ülkemizde ılıman iklime sahip olduğundan dolayı genellikle Akdeniz ikliminde daha çok yetişmektedir. Begonya çiçeği yetiştiriciliği ülkemizde oldukça yaygındır.

Begonya Çiçeği Nedir?

Begonya çiçeği begonyagiller ailesine mensup olan bir çiçektir. Begonya çiçeği birden fazla renge sahip olan bir çiçektir. Dolayısıyla farklı renklerde bu çiçekleri görmeniz mümkündür. Begonya çiçeği ülkemizde en çok yetiştirilen çiçekler arasındadır. Bakımı kolay ve zahmetsiz olduğundan dolayı evlerde bahçelerde begonya çiçeği yetiştiriciliği yaygındır.

Begonya Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Özellikle ılıman bir yerlerde bakımının yapılması son derecede önemlidir. Suyu seven bir çiçektir. Fakat sürekli olarak da sulamak köklerinin çürümesine neden olabilirler. Toprağı daima az bir şekilde nemli bırakmak gerekir. Begonya çiçeği bakımında önemli olan topraktır. Toprağın kuru kalmamasına dikkat etmelisiniz. Bu çiçeği 2 günde bir kere sulamanız yeterli olacaktır. Yaz aylarında 2 günde 1 kez suladığınız gibi kış aylarında ise fazla su vermenize gerek yoktur. Kış aylarında haftada en fazla iki kez su vermeniz begonya çiçeğinin bakımı açısından yeterli olacaktır.

Begonya çiçeğini bakımı yaparken ayrıca sabah güneşi alıp almadığından emin olmanız gerekmektedir. Fakat fazlaca güneş almadığına dikkat etmelisiniz. Begonya çiçeği güneşi fazla sevmez. Tam çiçeklenme döneminde begonya çiçeklerini güneşte tutmanız doğru olacaktır. Begonya çiçeklerinin bakımında rüzgarın fazla olmamasından emin olun. Begonya çiçekleri rüzgarı fazla sevme. Daha çok ılıman sıcaklığı sever. Dolayısıyla hava akımının daha az olduğu yerde yetiştirmeniz doğrudur. Begonya çiçeklerini 18 derece sıcaklıkta tutmanız gerekmektedir.

Begonya Çiçeği Nasıl Ekilir?

Begonya çiçeğini çoğalttıktan sonra köklerinden ayırarak ekebilirsiniz. Begonya çiçeğini köklerinden düzgün bir şekilde ayırdıktan sonra tohumu ile birlikte toprak fark etmeksizin toprağa tam 5 santimetre derinlikte ekerek yetiştirebilirsiniz. Tohumları da toprağı dizdikten sonra üzerine toprakla hafifçe baskı uygulayın. Artık begonya çiçeğiniz ekime hazırdır.

Begonya Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Begonya çiçeğini iki farklı şekilde çoğaltabilirsiniz. En fazla çoğaltma yöntemi tohumla çoğaltmadır. Tohum ile birlikte köklerinden ayırarak begonya çiçeğini başka bir saksıya veya toprağa ekebilirsiniz. Bu şekilde tekrardan filizlenmesini sağlayabilirsiniz. İkinci yöntem ise köklerden ayırarak çoğaltma yöntemidir. Filizlenmiş olan sağlam köklerinden begonya çiçeğini ayırarak dikkatli bir şekilde begonya çiçeğini çoğaltma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Begonya Çiçeği Tohumu Nasıl Olur?

Begonya çiçeğinin tohumu etlidir. Aynı zamanda koyu kahverenginden oluşmaktadır. Sert bir yapıya sahip olan tohumu hızlı bir şekilde filizlendirebilirsiniz.

Begonya Çiçeği Nasıl Sulanır?

Begonya çiçeği sulaması işlemi mevsimden mevsime göre değişkenlik göstermektedir. Yaz mevsiminde begonya çiçeği iki günde bir sulanır. Aynı zamanda kış mevsiminde ise fazla su vermenize gerek yoktur. Kış aylarında begonya çiçeğini haftada iki kere sulamanız yeterli olacaktır. Begonya çiçeğini sularken toprağından su vermeye özen gösterin. Aynı zamanda toprağın hafif bir şekilde nemli kalması gerekir.

Evde Begonya Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Evlerde en çok yetiştirilen çiçekler arasında begonya çiçeği gelmektedir. Begonya çiçeği evlerde yetiştirilir ve sıcak ortamlarda yetiştirilmesi daha doğru olacaktır. Özellikle ev sıcaklıklarında uygun bir şekilde büyür.

Begonya Çiçeği Anlamı

Begonya çiçeğinin anlamı hayalperestliktir. Pek çok dilde bu çiçeğin anlamı hayal anlamı taşır.

Begonya Çiçeği Latincesi

Begonya çiçeğinin Latince dilindeki karşılığı Begonia Semperflorens'dir.

Begonya Çiçeği Özellikleri

- Begonya çiçeğinin çiçekleri yaz dönemlerinde açar. Yaz dönemlerinde açılan çiçeklerin rengi pembe kırmızı ve turuncu renginden oluşur.

- Yapraklarının şekli yuvarlaktır. Aynı zamanda iri bir yapraklara sahiptir.

- Bu çiçeklerin dalları fazla olmaz.

- Begonya çiçeği ılıman iklimi seven bir çiçektir.

Begonya Çiçeği Faydaları

1) Öksürüğe İyi Gelir

Begonya çiçeğini evlerde bulundurmak son derecede önemlidir. Evin havasını temizler ve öksürük gibi şikayetleri yaşamanızı engeller. Begonya çiçeği salgıladığı temiz hava ile evin havasını temizler ve göğsü yumuşatır.

2) Süsleme Amacı İle Tercih Edilir

Begonya çiçeği görüntüsü itibari ile çok sevilen bir çiçektir. Dolayısıyla begonya çiçeği süsleme amaçlı oldukça fazla kullanılmaktadır.

Begonya Çiçeği Hikayesi

Birçok dilde hayalperestlik anlamını taşıyan bu çiçek zamanında hayal kuranların yanında duran bir çiçekmiş. Hayal kuranlar ellerinde bu çiçeği tuttuğu zaman hayallerinin gerçekleşeceğine inanılırmış.