Beden Dismorfik Bozukluğu Nedir, Nasıl Geçer? Beden Dismorfik Bozukluğu Nedenleri ve Tedavisi

Beden dismorfik bozukluğu, kişinin gerçekte olmayan ancak var olduğunu düşündüğü bir bedensel kusurla fazlasıyla uğraşması olan bir ruhsal bozukluktur. Peki bedensel dismorfik bozukluğu nasıl anlaşırı, belirtileri nelerdir? Detaylar haberimizde...

Beden Dismorfik Bozukluğu Nedir?

Vücut dismorfik bozukluğu (BDD) veya vücut dismorfisi, bir kişinin görünümündeki kusurlar hakkında endişelenerek çok zaman harcadığı bir zihinsel sağlık durumudur. Bu kusurlar genellikle başkaları tarafından fark edilmez.

Beden Dismorfik Bozukluğu Kimlerde Görülür?

Her yaştan insan beden dismorfik bozukluğuna sahip olabilir, ancak en çok gençler ve genç yetişkinlerde görülür. Hem erkekleri hem de kadınları etkiler.

BDD'ye sahip olmak, kibirli veya kendini takıntılı olduğunuz anlamına gelmez. Çok üzücü olabilir ve hayatınız üzerinde büyük bir etkisi olabilir.

Beden Dismorfik Bozukluğu Belirtileri

Aşağıdaki durumlarda beden dismorfik bozukluğu belirtileri gözlemlenebilir:

Vücudunuzun belirli bir bölgesi (özellikle yüzünüz) hakkında çok endişelenmek

Görünüşünüzü diğer insanlarınkiyle karşılaştırmak için çok zaman harcamak

Aynalarda kendinize çok bakın veya aynalardan tamamen kaçının

Kusurları gizlemek için çok çaba sarf edin – örneğin, saçınızı taramak, makyaj yapmak veya kıyafet seçmek için uzun zaman harcamak.

Bedensel dismorfik bozukluğu; işiniz, sosyal hayatınız ve ilişkileriniz dahil olmak üzere günlük hayatınızı ciddi şekilde etkileyebilir.

Bedensel dismorfik bozukluğu ayrıca depresyona , kendine zarar verme düşüncelerine yol açabilir.

Beden Dismorfik Bozukluğunun (BDD) Nedenleri

Beden dismorfik bozukluğuna tam olarak neyin neden olduğu bilinmiyor, ancak şunlarla ilişkili olabilir:

Genetik faktörler: Beden dismorfik bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk (OKB) veya depresyonlu bir akrabanız varsa BDD geliştirme olasılığınız daha yüksek olabilir.

Beyinde kimyasal bir dengesizlik

Geçmişte travmatik bir deneyim: Çocukken alay, zorbalık veya istismara uğradıysanız, BDD geliştirme olasılığınız daha yüksek olabilir

Beden dismorfik bozukluğu bazı kişilerde ayrıca OKB , yaygın anksiyete bozukluğu veya yeme bozukluğu gibi başka bir zihinsel sağlık durumu vardır .

Beden Dismorfik Bozukluğu Tedavisi

BDD semptomları tedavi ile iyileşebilir.

Belirtileriniz nispeten hafifse, kendi başınıza veya bir grup halinde uyguladığınız bilişsel davranışçı terapi (CBT) adı verilen bir tür konuşma terapisine yönlendirilmelisiniz .

Orta derecede semptomlarınız varsa, size CBT veya seçici serotonin geri alım inhibitörü (SSRI) adı verilen bir tür antidepresan ilaç önerilmelidir.

Belirtileriniz daha şiddetliyse veya diğer tedaviler işe yaramıyorsa, size bir SSRI ile birlikte BDT önerilmelidir.