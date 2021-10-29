Bebeklerde hırıltı neden olur? Hırıltısı olan bebeğe ne yapılır, hırıltıya ne iyi gelir?

Çoğu bebekte meydana gelen problemlerden biri hırıltıdır. Özellikle yeni bebek sahibi olan ebeveynleri korkutan sorunlar içerisinde yer alır. Tabii bunun belli başlı bazı nedenleri vardır ve bu nedenlere bağlı olarak birtakım çözüm yöntemleri ele alınır. Ancak mutlaka ciddiye alınması ve uzman bir doktordan yardım alınması gereken sorunlardan biridir.



Bebeklerde Hırıltı Neden Olur?



Bebeklerin özellikle kıkırdaklardan oluşan nefes yolları yetişkinlere göre çok daha dardır. Bu sebepten dolayı genelde bebeklerde hırıltı problemi söz konusu olur. Tabii aynı zamanda bronşların çok ufak olması nedeniyle, bu bölgede balgam ve benzeri sıvılar birikir. Bu da bebeklerin nefes almasını önemli oranda zorlaştırabilir. Ortaya çıkan bu durumlar bebeğin henüz yeni doğmuş olması ve farklı bölgelerinin henüz tam olarak gelişmiş olmasından kaynaklıdır. Yani genel olarak doğal bir süreç şeklinde öne çıktığını ifade etmek mümkün. Ancak bebeklerde hırıltı çok daha ciddi boyutlara ulaşırsa, hemen uzman bir doktora başvurmak önemli husustur.



Hırıltısı Olan Bebeğe Ne Yapılır?



Hırıltısı olan bebeğe karşı öncelikle uzman bir doktora başvurmak gerekmektedir. Bu doğrultuda yapılacak tetkik ve teşhis ile beraber altta yatan nedenler ortaya çıkarılır. Özellikle hangi nedenden kaynaklanıyorsa mutlaka öncelikle bunun bilinmesi gerekir. Yapılacak olan tetkik ile beraber eğer çok ciddi bir problem yok ise, reçetesiz olarak da elde edilen serum fizyolojik ve burun aspiratörleri kullanılabilmektedir. Verilen bu çözüm yöntemleri ile beraber bebeklerin burunları temizlenir. Böylece meydana gelecek olan hırıltı önemli oranda azaltılmış olur. Her ne kadar reçetesiz verilse bile, mutlaka doktor kontrolünde bunların kullanılması büyük bir öneme sahiptir.



Hırıltısı Olan Bebeğe Ne İyi Gelir?



Özellikle yeni doğan bebekler için meydana gelen ve çok sık yaşanan sorunlardan biri hırıltı problemidir. Böyle durumlarda öncelikle hırıltıya neyin sebep olduğu ortaya çıkarılmalıdır. Hırıltı sebebinin anlaşılması ile beraber çözüm yöntemleri önemli oranda ortaya çıkar. Özellikle burun aspiratörleri ile beraber serum fizyolojik en çok kullanılan yöntemler içerisinde gelmektedir.



Genel olarak bebekler için hırıltı problemine karşı uzman doktorlarında önerdiği yöntemler içerisinde gelir. Böylece bebeğin burnuna temizlenmek suretiyle minik yavruların rahat nefes almasına imkan verir. Tabii mutlaka hırıltının devam ettiği süre içerisinde serum fizyolojik ya da burun aspiratörleri düzenli olarak kullanılmalıdır. Bu kullanım gerçekleşirken doktor kontrolüne gitmek unutulmamalıdır. Bebekler mutlaka bu süreç içerisinde uzman bir doktor kontrolü altında olmalı ve gözlem yapılmalıdır.



Bebeklerde Hırıltıya Neden Olan Rahatsızlıklar Nelerdir?



Yeni doğan bebeklerde doğal bir sürecin yanı sıra aynı zamanda bazı sebeplerden dolayı hırıltı ortaya çıkabilmektedir. Yani bebekte ortaya çıkabilecek birtakım hastalıklar ile beraber bu durum söz konusu olabilmektedir.



- Solunum yollarında meydana gelebilecek tahriş

- Solunum yolu enfeksiyonları

- Bebekte meydana gelebilecek olası bazı alerjik problemler

- Bebeklerin kıkırdaklarında oluşan nefes yollarının henüz dar olması

- Aynı zamanda borçlarının küçük olması ile beraber balgam ve benzeri gibi sorunlar



Genelde yukarıda verilen problemler bebeklerde hırıltı sorunları içerisinde gelmektedir. Bu sorunlara bağlı olarak uzman doktor kontrolünde çözüm yöntemleri ele alınmaktadır. O yüzden mutlaka altta yatan sebepleri öğrenmek için öncelikle tetkik ve teşhislerin yapılması gerekir. Hemen arkasından gerekli tedavi yöntemleri ele alınır.