Bebeği ilk kez banyo yaptıracak olan anne ve babalar bu konuda oldukça endişeli ve heyecanlı olabilmektedir. Bebeğin yıkanması sırasında temel bazı noktalara dikkat edilmesi ile bebeğin oldukça keyifli bir banyo deneyimi yaşamasına yardımcı olacaktır.

Bebek Suyu Nedir ve Kaç Derece Olmalıdır?

İlk defa ebeveyn olan kimseler bebeklerinin ilk defa banyo yaptırılması konusunda son derece telaşlı davranabilmektedir. Telaşlı olma sebepleri ise genelde suyun olması gereken sıcaklığıdır. Çünkü bebeklerin ciltleri çok hassastır. Bu hassaslık nedeni ile suyun sıcak olması halinde ciltlerinde yanma oluşabilir, su soğuk olursa bebek üşütüp hasta olabilir.

Bebeklerin sıcaklığa olan hassasiyetleri yetişkinlere oranla daha fazladır. Bu nedenle bebeklerin banyo suyunun sıcaklığı yaklaşık olarak 36.5 ile 37 dereceler arasında olmalıdır. Suyun sıcaklığı bir termometre yardımı ile ölçülebilmektedir. Bunun yanı sıra geçmişten günümüze kadar suyun sıcaklık ölçüsü olarak direğin batırılması ile belirlenebilmektedir.

Suyun sıcaklığının yanı sıra bebeğin hasta olmaması için banyo yaptırılan ortamın sıcaklığı da son derece önemlidir. Çünkü bebekler banyo sırasında üşütebileceği gibi banyonun hemen ardından da ortam sıcaklığı sebebi ile hasta olabilmektedir. Banyo yapılan ortamın sıcaklığı da yaklaşık olarak 22 ile 24 dereceler arasında olmalıdır.

Vücutta ısı kaybı öncelikle baş kısmında gerçekleşir. Bu nedenle bebekler banyo yaptırılırken ilk önce vücudunun yıkanması ve arkasından başının yıkanması, onun ısı kaybederek üşümesini engelleyecektir. Aynı zamanda bebeklerin başı yıkanırken mutlaka bebek yüz üstü konumunda olmalıdır.