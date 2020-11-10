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Güzellik Bakım

Beauty blender (makyaj süngeri) kullanma rehberi

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Beauty blender (makyaj süngeri) kullanma rehberi
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"Son yılların en favori makyaj yapma gereçlerinden olan makyaj süngerlerini pek çok kişi yanlış kullanıyor. Makyaj süngerlerini yanlış kullanmak ise yanlış makyaja neden oluyor. Bu gereçlerin nasıl kullanması gerektiğini anlatıyoruz..."

Islatarak kullanın

Makyaj süngerlerinde yapılan en yaygın hata bu ürünleri kuru şekilde kullanmaktır. Kuru kullanılan makyaj süngerleri fondöteni daha fazla içine çeker. Bu sebeple fondöten cilde eşit yayılmaz ve aynı zamanda daha çok miktarda kullanmak gerekir. Makyaj süngerinizi hafifçe ıslatın, kapatıcı ve fondöteninizi ıslakken sürün. Ürünün cildinizde daha kolay yayıldığını göreceksiniz.

Makyaj malzemesini direkt süngere dökmeyin

Fondöteni makyaj süngerine döküp cilde uygulamak daha fazla kullanmanıza neden olur. Bunun yerine önce az miktarda elinize dökün ve süngere azar azar alarak cildinize uygulayın.

Beauty blender (makyaj süngeri) kullanma rehberi

Birçok ürün kullanabilirsiniz

Makyaj süngerleri sadece concealer ve fondöten sürmek için değildir. Bu süngerleri jel allık ve highlighter uygulamak için de kullanabilirsiniz.

Temizleyin

Makyaj süngerlerinizi temizlemezseniz bakteri üretirler ve bu da çeşitli cilt sorunlarına neden olur. Makyaj süngerinizi her kullanım sonrası suyun altına tutun, sıkın ve kurumaya bırakın. Haftada bir de düzenli olarak temizleyin.

Makyaj süngerlerini temizlemek için bebek şampuanından yardım alabilirsiniz. Şampuan ile iyice yıkadıktan sonra tamamen duruladığınızdan emin olun ve kağıt havlu üzerinde kurumaya bırakın.

Değiştirin

Her ürünün olduğu gibi makyaj süngerlerinin de bir ömrü var. Düzenli temizleme ile bu ömrü uzatabilirsiniz. Yine de belli bir süre sonra yenilemeniz gerekir.

Makyaj süngerinin renginin gitmesi, şeklinde bozukluklar olması gibi gözle görülür işaretler artık yenilemenin zamanının geldiğinin habercisidir.

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